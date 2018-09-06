Как менялся имидж Влада Ямы: смешное фотосравнение

Талантливый танцор и член жюри развлекательного шоу "Танцы со звездами 2018" Влад Яма не только дает советы относительно выполнения па, но и умело шутит со своей внешности.

Хореограф опубликовал коллаж, на котором видно, как менялся его имидж в течение жизни. На первом снимке Влад Яма предстает перед поклонниками еще ребенком, что изрядно позабавило людей. На других фото танцор показал себя в разные годы жизни: учеником с книгой, студентом с прической, участником шоу "Танцы со звездами" и судьей популярного шоу.

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"Эволюция", – лаконично и забавно написал Влад Яма.

Про отличное чувство юмора Влада Ямы известно из дебютных выпусков "Танцы со звездами 2018". Его комментарии не только стимулируют участников шоу готовиться к эфирам настойчивее, но и являются неким противовесом слишком придирчивой Екатерине Кухар. Кроме этого, Влад Яма неоднократно давал мастер-классы прямо во время прямого эфира. Хореограф делал это довольно забавно.

"Ничего личного. просто работа", – прокомментировал Влад Яма курьезное фото с Николаем Тищенко.

"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотреть онлайн – выступление Николая Тищенко и Наны