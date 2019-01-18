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      Как месяц рождения влияет на человека: только научные исследования

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      Зависимость времени года и развития человека
      Зависимость времени года и развития человека / pixabay.com

      Ученые собрали доказательства того, как время рождения ребенка влияет на его развитие, а значит и на дальнейшую жизнь.

      Об этом пишет The Time.

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      На формирование плода в утробе матери влияет множество факторов, прежде всего – питание матери. Дети, зачатые в периоды голода, растут слабее, чем поколение, родившихся в достатке. Но даже в развитых странах, где пища богата, недостаток белка, витамина C и витамина D может вызвать задержку развития мозга, проблемы с сердцем и костной тканью зародыша.

      Сезонные вирусы, такие как грипп, вредят здоровью не только матери, но и ребенка. Беременность в зимнее время с коротким днем ​​и самой длинной ночью повышает риск возникновения у матери сезонного аффективного расстройства (зимней депрессии), которое означает склонность малыша к депрессиям из-за недостаточной выработки серотонина.

      Окружающая среда в первые месяцы жизни существа имеет важное влияние на весь организм. Как подтвердили эксперименты на мышах, рожденные зимой хуже адаптировались к изменению освещения с летнего на зимнее, что выливалось в более низкий аппетит и слабую активность по сравнению с собратьями, рожденные летом – те прекрасно привыкали к зиме.

      Ученые провели десятки исследований и пришли к таким выводам:

      Весна

      Рожденные в марте, апреле и мае имеют самые высокие показатели гипертимия (общего оптимистического настроения). Гипертимики больше других склонны рассматривать падение, как прелюдию к очередному взлету. Но, согласно исследованию здоровья 52 тысяч человек (Великобритания, 2012 год), рожденные в мае также являются рекордсменами по клинической депрессии. А самые низкие шансы на развитие этого заболевания – у рожденных в ноябре.

      Весна діти
      Люди, которые родились весной, имеют высокий риск заболеть депрессией

      Лето

      Летние именинники подвержены перепадам настроения, официально это называется циклотимия. Крайняя стадия циклотимии – биполярное расстройство, маниакально-депрессивный психоз (МДП). Но в этом случае ситуация похожа на действие прививки: вводят немного возбудителей болезни, и это помогает организму побороть сильную атаку бактерии или вируса. Так и здесь: легкие перепады настроения предохраняют от серьезных "качелей" – самая низкая заболеваемость биполярным расстройством зафиксирована у рожденных в августе.

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      Літо
      Люди, которые родились летом имеют частые перепады настроения

      Осень

      Осенним детям, рожденным на пике продуктового изобилия, повезло: у них также благоприятные световые условия (соответственно, низкий риск депрессии), они также реже страдают биполярными расстройствами. Их проблема – склонность к раздражительности.

      Осінь пара
      Рожденые осенью имеют высокий уровень раздражительности

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      Зима

      Зимним повезло меньше всего: у них высокая склонность к депрессиям, биполярным расстройствам и развитиюшизофрении. К счастью – их не так легко разозлить, как осенних, а еще, согласно исследованию биографий 300 знаменитостей, зимние именины повышают вероятность прославиться. Рожденные в холодное время года также демонстрируют большую креативность и изобретательность при решении задач.

      Зима дівчина
      Люди, которые родились зимой, имеют высокий шанс прославиться

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое - читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Психология Здоровье
      Источник: 24 Канал
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