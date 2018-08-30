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Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг

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Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
/ facebook

Ситуация в немецком городе Хемниц в Саксонии прекрасно иллюстрирует то, насколько европейское общество стало дёрганным на почве миграционного вопроса и до какой степени немецкое правительство не контролирует информационные потоки.

Молодой человек был смертельно ранен в Хемнице неизвестным. В соцсетях пошла волна фейковой инфы о том, что он чуть ли не пал смертью храбрых, защищая молодую девушку от кровожадных мигрантов.

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Затем появилась такая же фейковая инфа без ссылок о том, что убили еще одного чистокровного немца в другом районе города, и тоже грязные мигранты.

Затем лидеры местных право-радикальных групп опубликовали в сети документ полиции о задержании подозреваемых в убийстве – сирийца и иракца. Как этот документ попал в руки этих групп – до сих пор неясно, полиция даже начала расследование.

Это спровоцировало масштабные анти-иммигрантские протесты в городе, быстро подхваченные ультранационалистами, неонацистами и политическими силами, выступающими против миграционной политики Германии типа "Альтернативы для Германии".

Произошли столкновения с полицией, были задержания, инфа разлетелась по всей Германии, и ее начали использовать все, кому не лень в политических целях.

О чем нам говорит вся эта ситуация?

1. Немецкое общество постепенно теряет связь с реальностью под давлением тонн информации (фейковой и не очень) про миграционный кризис и беженцев.

2. Вопрос миграции крепко и глубоко засел в головах населения, а уровень заангажированности разных сторон поражает воображение. Например, по соцопросам в той же Франции большинство населения считает, что более 50% их граждан – мусульмане, когда реальная цифра – около 8%.

3. Вопрос мигрантов в Германии – это больше о восприятии, нежели о реальной ежедневной проблеме. Политизированность этого вопроса и полярность сообщений в информационном пространстве Европы окончательно законсервировали бурлящий поток эмоций немцев в банку, которая вот-вот рванет.

4. Анти-иммигрантские и националистические настроения проникли в силовые структуры и имеется реальное подозрение связей силовиков с право-радикальным движением в Германии, что может стать проблемой для руководства страны.

5. Медиа переживают катастрофический кризис, связанный с вопросом борьбы с фейками. Как проверять информацию? Как дальше публиковать новости со ссылкой на анонимные источники? Как бороться с фейками, не ущемляя при этом свободу слова и доступ к информации? Все это – часть глобального кризиса либеральной идеологии.

Хемниц – это на самом деле зеркало всей Европы. Такие ситуации уже происходили в других странах и, я думаю, произойдут в будущем, ведь миграционный кризис, хоть сам по себе уже перестал быть кризисом, всё ещё остаётся актуальным политическим вопросом в ЕС.

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Автор: Блог Соцсети
Теги: Новости политики Публикации Иммигранты
Источник: Facebook Iliya Kusa
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