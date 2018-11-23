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      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
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      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны

      ЦРУ 159 Читати новину українською

      Государство выделяет средства, а Минобороны не только строит жилье, но и покупает готовые квартиры. А еще подписывает паевые соглашения с частными застройщиками по схеме "мы вам землю, а вы нам – квадратные метры". Одно из следствий – неприятная история, случившаяся с британским миллионером и мужем певицы Камалии Мохаммад Захур, у которого Министерство обороны фактически отбирает купленный участок

      В начале октября 2018 на Facebook-странице певицы Камалии появился очень тревожный пост: она распространила историю своего мужа-мильонера Мохаммеда Захура под названием "Подумайте перед тем, как инвестировать в Украину". Захур говорит, что министерство обороны его рейдирует.

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      История началась в тихом дворике в самом центре столицы на улице Сечевых Стрельцов. Здесь когда-то была военная типография и редакция советской газеты "Ленинское знамя". Сейчас здесь вообще ничего нет последние 15 лет. Но есть новый владелец – это британский миллионер и муж певицы Камалии Мохаммад Захур. Он приобрел эти старые здания почти 10 лет назад за четыре миллиона долларов у частной фирмы и планировал построить здесь отель. Но – Минобороны никак не могло распрощаться и отпустить три тысячи квадратных метров в центре столицы.


      Договор застройки минобороны с компанией "Промстрой-М" на землю Захура

      Но история на этом не завершилась – господин Захур вскоре решил приватизировать и землю, на которой стоит старая типография, ведь имел на это законное право: на этой земле стоят его дома. В 2010 году получил разрешение от Киевсовета, в 2017-м окончательно рассчитался с городом и вообще заплатил 24 миллиона. И с тех пор стал владельцем и 60 соток на Стрельцов и недвижимости, которая там стоит.

      Но под конец 2018 года господин Захур неожиданно узнает, что Минобороны на его землях собирается строить жилье для военных.


      А вот в "Промстрой-М" – интересные связи с директором института Национальной академии наук

      Чтобы избавиться частного владельца Захура и начать свое строительство Минобороны поднимает старые архивы, находит документ 1948 г., в котором еще советский Киев передал силовикам эти земли на баланс, и идет с ним в суд, чтобы доказать: Киевсовет в 2010 году не имел права продавать эти земли без разрешения Министерства. Вот только Министерство никогда не регистрировало за собой вещное право на эту землю. В силовом ведомстве убеждены: и недвижимость, и земля до сих пор находятся на балансе военного городка.

      Если действительно и земля и типография были министерскими, как и когда они стали частными?

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      В министерстве обороны когда-то служил некий Вячеслав Мельник и возглавлял некий "Укроборонбуд". 10 лет назад его осудили за незаконное отчуждение военных городков. Собственно, этот господин Мельник и приложил руки к типографии, которую продал частной фирме, которая в свою очередь перепродала типографию господину Захуру. Вот только суды признали, что господин Мельник действовал незаконно. Впрочем, суды в этом деле тоже "отмечались".

      Как чиновники Минобороны отсуживают "козырный" участок в центре Киева, что это за компания – "Промстрой-М", и почему сотрудник Академии наук строит ЖК на землях господина Захура – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Расследования Коррупция Новости недвижимости Міністерство оборони України ЦРУ
      Источник: 24 канал
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