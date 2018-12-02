Как мир должен реагировать на действия Кремля на Азове: Порошенко обнародовал свое видение

Президент Украины Петр Поорошенко считает, что сейчас настало время новой реакции мира на действия России. В частности, он призвал мировых лидеров остановить "Северный поток-2" и ввести новые санкции против страны-агрессора.

Такое заявление украинский лидер сделал в комментарии немецкому Funke Media Group, передает его пресс-служба.

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Как подчеркнул Порошенко, агрессивные действия России неприемлемы, поэтому международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на нее.

"Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция относительно агрессивного поведения России. Мы должны остановить" Северный поток-2 ". Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях", – подчеркнул он.

В то же время Порошенко отметил, что пришло время для новой реакции против России. По его словам, последний раз мировое сообщество реагировало на действия Кремля после случая в британском Солсбери, где бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

"Я считаю, что встреча Европейского Совета в Брюсселе в декабре станет своевременной возможностью рассмотреть ситуацию, основанную на принципе солидарности и единства с Украиной", – добавил Президент Украины.

К слову, ранее в страны Евросоюза обратился глава МИД Украины Павел Климкин. В частности, он отметил, что "Северный поток-2" является "тотальной газовой удавкой" для Европы.

Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезда мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.