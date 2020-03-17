Как мировой кризис изменит Украину и мир

Друзья звонят, спрашивают, чего ждать от кризиса и когда он закончится? Вы же помните, будущего не знает никто.

Но включая критическое мышление и логику можно оценить тренды и чего от них ждать. Тезисно опишу.

Важно начать с того, что из себя представляет кризис. Он самый необычный из тех, что видел Мир.

Если говорить об экономической рецессии, то можно планировать и прогнозировать ее глубину и последствия, но прилетел "вирус", который ввел новую неизвестную в уравнение, не поддающееся системному анализу.

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Вирус повлиял на:

– Поведение людей;

– Потребительские предпочтения;

– Поведение корпораций;

– На решения правительств (ввести карантин);

– На производство и сферу услуг;

– На логистические потоки;

– На временное падение экспорта и импорта.

Ни один мировой аналитический центр и инвестбанк не способен быстро оценить масштаб трансформаций, по крайней мере, пока паника не сойдет на нет и тренды не станут прогнозированными

Теперь об экономике:

1. Выход из кризиса 2008 года был возможен благодаря накачиванию мира деньгами.

В итоге, возникли кредитные пузыри:

– Мировой долг к мировому ВВП более 300%

– Экономика Китая (долг был более 300% ВВП)

– Долговой пузырь Италии – около 3 трлн долл (в т.ч. 2,4 трлн госдолг) при ВВП около 2 трлн долл.

– Долги стран, которые развиваются – 200% к их ВВП

– Долг с отрицательной доходностью превысил $17 трлн (мир просто утопал в деньгах, их было больше чем нужно мировой экономике).

Пузыри должны лопнуть. Дефолты, списание долгов и утилизация денежной массы – неизбежны.

2. Большинство индексов PMI (деловая активность) находилось ниже отметки 50 пунктов (включая Германию, в которой промпроизводство снижалось 11 месяцев подряд), что говорило о негативных ожиданиях бизнеса.

Мировая экономика нуждалась в оздоровлении и новых импульсах к росту.

3. Фондовые рынки были накачаны деньгами и перегреты, оценки компаний в разы превышали фундаментальные показатели.

Так что, коррекция была неизбежна.

Но тут случился "медийный" короновирус, который выступил катализатором экономического кризиса и затормозил развитие мировой экономики.

И говорить о выходе из кризиса без оценки влияния короновируса уже невозможно. Мир замораживает на месяц деловую активность. Можно ожидать по итогам года сокращение мирового ВВП.

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Ключевые тезисы по короновирусу:

– Он не намного критичнее других вирусных заболеваний. С точки зрения смертности в том числе.

– Короновирусом может заболеть от 40% до 60% населения планеты – при этом многие в форме, не доставляющей им дискомфорта.

– К сожалению, в зоне риска – старшее поколение, именно там высока смертность, но она тоже не 100% и есть масса случаев благополучного выздоровления.

– Вероятнее всего будет несколько волн в течение года.

– Уже сегодня, говорят есть более 150 разновидностей вируса, который мутирует все время. И продолжает мутировать.

– Это, как говорят, подтверждает искусственность его происхождения (биологическое оружие) и это так же не гарантирует, что человек проболевший вирусом не заболеет его другой версией.

Какое вирус влияние окажет на Мир:

– Изменится демография, снизится средний возраст населения планеты, к сожалению;

– Биоинженерия станет новым хайповым сектором мировой экономики;

– Изменится структура мировой экономики и логистики;

– Будут изменены ключевые локации производств, в том числе перенесены Китая в другие регионы;

– Вырастет доля цифровой экономики и ее темпы роста будут выше остальных;

– Увеличится разрыв между богатыми и бедными странами (богатые страны ограничат бедные в доступе к технологиям);

– Изменится роль глобальных игроков. Одни усилятся (например, Китай Америка), другие уйдут в небытие (например, Россия);

– ЕС может прекратить существование, но могут появиться новые региональные союзы (например Балто-черноморский с центром в Варшаве);

– Изменятся точки локализации производства (Китай будет терять позиции), бизнес будет искать новые локации, снижающие риски, издержки, включая временные на доставку продуктов потребителям (здесь так же Украина может выиграть);

– В Мире изменится система здравоохранения. Доля его в ВВП вырастет. Алгоритмы медицинских сервисов так же изменятся. все больше внимания будет уделяться профилактике и превентивным мерам;

– Нефтяные войны инициированные Саудовской Аравией и Россией благополучно закончатся и сделают главными выгодоприобретателями Китай и Индию. Штаты могут утратить часть своей доли мирового рынка, что спровоцирует новые конфликты;

– Не исключены они на Ближнем Востоке, что часто бывает при падении цен на нефть. И Нефть вернется к своим прежним ценовым уровням. Но в "обновленном" мире. Масштаб новых войн трудно сегодня предсказать;

– Государства смогут сильнее контролировать граждан и их личную жизнь. Это будет легитимно.

Технологии:

– Будет найдено лекарство от короновируса и параллельно от многих других заболеваний;

– Станет нормой удаленная работа и виртуальные сервисы (совещания, переговоры, игры и т.п.);

– Электронное правительство и гражданство станет нормой;

– Снизится доля человеческого труда в логистике, коммуникациях, сервисе, в том числе государственном.

Что будет с Мировой экономикой

– Изменится структура спроса и предложения;

– Не исключено падение существующей валютной системы. Деньги могут обнулится в один момент. Будет ценны активы, а не бумажки. Не исключен возврат к золотому стандарту;

– Глобализация сменится регионализацией и локальным протекционизмом. Он станет нормой;

– Страны будут стремиться к полному самообеспечению себя продовольствием, энергоресурсами, медикаментами, средствами производства, продукцией ВПК;

– Но глобальный ВВП после кризиса возобновит свой рост и темпы его роста будут выше.

Что будет с украинской экономикой

– Карантин временно снизит деловую активность, ВВП снизится;

– Бизнес сократит издержки, повысит свою эффективность;

– Какое-то время часть персонала будет в неоплачиваемых отпусках. Снизится потребление;

– Компании оптимизируют свой персонал;

– Сектор продовольствия потеряет меньше остальных;

– Из кризиса Украина выйдет с большей долей аграрного сектора (но точно выйдет);

– Кризис позволит IT сектору так же вырасти, количество занятых в нем и доля в ВВП будет расти;

– Временно снизится потребление энергоресурсов (вследствие спада промпроизводства);

– Украина станет европейским энергетических хабом, заполняя свои газохранилища американским газом, который со временем будет зменен украинсмким (LNG уже в 2020 году уступит ему в цене);

– Если Кабмин реализует грамотную антикризисную программу совместно с Нацбанком, потери Украины от кризиса могут быть ниже чем в других странах. И Украина получит импульс быстрому экономическому восстановлению;

– У Зеленского реально появляется шанс войти в историю, если его Кабмин сможет эффективно воспользоваться возможностями, которые открывает кризис.

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Как долго продлится кризис

– Одни говорят 2 месяца, другие считают больше года.

– Зависит это от восстановления экономической активности стран, в том числе, находящихся в карантине. и от снижения темпов распространения вируса.

– Осенью 2020 года мы ожидаем восстановлени, экономической активности в Мире. А значит и в Украине.

В любом случае, это не первый кризис и не последний.

Главное не паниковать. Все, в итоге, будет хорошо. Но не у всех.