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      БЛОГ Анатолий Амелин
      Соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

      Как мировой кризис изменит Украину и мир

      -
      Когда закончится кризис? / anews

      Друзья звонят, спрашивают, чего ждать от кризиса и когда он закончится? Вы же помните, будущего не знает никто.

      Но включая критическое мышление и логику можно оценить тренды и чего от них ждать. Тезисно опишу.

      Важно начать с того, что из себя представляет кризис. Он самый необычный из тех, что видел Мир.

      Если говорить об экономической рецессии, то можно планировать и прогнозировать ее глубину и последствия, но прилетел "вирус", который ввел новую неизвестную в уравнение, не поддающееся системному анализу.

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      Вирус повлиял на:

      – Поведение людей;
      – Потребительские предпочтения;
      – Поведение корпораций;
      – На решения правительств (ввести карантин);
      – На производство и сферу услуг;
      – На логистические потоки;
      – На временное падение экспорта и импорта.

      Ни один мировой аналитический центр и инвестбанк не способен быстро оценить масштаб трансформаций, по крайней мере, пока паника не сойдет на нет и тренды не станут прогнозированными

      Теперь об экономике:

      1. Выход из кризиса 2008 года был возможен благодаря накачиванию мира деньгами.

      В итоге, возникли кредитные пузыри:

      – Мировой долг к мировому ВВП более 300%
      – Экономика Китая (долг был более 300% ВВП)
      – Долговой пузырь Италии – около 3 трлн долл (в т.ч. 2,4 трлн госдолг) при ВВП около 2 трлн долл.
      – Долги стран, которые развиваются – 200% к их ВВП
      – Долг с отрицательной доходностью превысил $17 трлн (мир просто утопал в деньгах, их было больше чем нужно мировой экономике).

      Пузыри должны лопнуть. Дефолты, списание долгов и утилизация денежной массы – неизбежны.

      2. Большинство индексов PMI (деловая активность) находилось ниже отметки 50 пунктов (включая Германию, в которой промпроизводство снижалось 11 месяцев подряд), что говорило о негативных ожиданиях бизнеса.

      Мировая экономика нуждалась в оздоровлении и новых импульсах к росту.

      3. Фондовые рынки были накачаны деньгами и перегреты, оценки компаний в разы превышали фундаментальные показатели.

      Так что, коррекция была неизбежна.

      Но тут случился "медийный" короновирус, который выступил катализатором экономического кризиса и затормозил развитие мировой экономики.

      И говорить о выходе из кризиса без оценки влияния короновируса уже невозможно. Мир замораживает на месяц деловую активность. Можно ожидать по итогам года сокращение мирового ВВП.

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      Ключевые тезисы по короновирусу:

      – Он не намного критичнее других вирусных заболеваний. С точки зрения смертности в том числе.
      Короновирусом может заболеть от 40% до 60% населения планеты – при этом многие в форме, не доставляющей им дискомфорта.
      – К сожалению, в зоне риска – старшее поколение, именно там высока смертность, но она тоже не 100% и есть масса случаев благополучного выздоровления.
      – Вероятнее всего будет несколько волн в течение года.
      – Уже сегодня, говорят есть более 150 разновидностей вируса, который мутирует все время. И продолжает мутировать.
      – Это, как говорят, подтверждает искусственность его происхождения (биологическое оружие) и это так же не гарантирует, что человек проболевший вирусом не заболеет его другой версией.

      Какое вирус влияние окажет на Мир:

      – Изменится демография, снизится средний возраст населения планеты, к сожалению;
      – Биоинженерия станет новым хайповым сектором мировой экономики;
      Изменится структура мировой экономики и логистики;
      – Будут изменены ключевые локации производств, в том числе перенесены Китая в другие регионы;
      – Вырастет доля цифровой экономики и ее темпы роста будут выше остальных;
      – Увеличится разрыв между богатыми и бедными странами (богатые страны ограничат бедные в доступе к технологиям);
      – Изменится роль глобальных игроков. Одни усилятся (например, Китай Америка), другие уйдут в небытие (например, Россия);
      – ЕС может прекратить существование, но могут появиться новые региональные союзы (например Балто-черноморский с центром в Варшаве);
      – Изменятся точки локализации производства (Китай будет терять позиции), бизнес будет искать новые локации, снижающие риски, издержки, включая временные на доставку продуктов потребителям (здесь так же Украина может выиграть);
      В Мире изменится система здравоохранения. Доля его в ВВП вырастет. Алгоритмы медицинских сервисов так же изменятся. все больше внимания будет уделяться профилактике и превентивным мерам;
      Нефтяные войны инициированные Саудовской Аравией и Россией благополучно закончатся и сделают главными выгодоприобретателями Китай и Индию. Штаты могут утратить часть своей доли мирового рынка, что спровоцирует новые конфликты;
      – Не исключены они на Ближнем Востоке, что часто бывает при падении цен на нефть. И Нефть вернется к своим прежним ценовым уровням. Но в "обновленном" мире. Масштаб новых войн трудно сегодня предсказать;
      – Государства смогут сильнее контролировать граждан и их личную жизнь. Это будет легитимно.

      Технологии:

      – Будет найдено лекарство от короновируса и параллельно от многих других заболеваний;
      Станет нормой удаленная работа и виртуальные сервисы (совещания, переговоры, игры и т.п.);
      Электронное правительство и гражданство станет нормой;
      – Снизится доля человеческого труда в логистике, коммуникациях, сервисе, в том числе государственном.

      Что будет с Мировой экономикой

      – Изменится структура спроса и предложения;
      – Не исключено падение существующей валютной системы. Деньги могут обнулится в один момент. Будет ценны активы, а не бумажки. Не исключен возврат к золотому стандарту;
      – Глобализация сменится регионализацией и локальным протекционизмом. Он станет нормой;
      – Страны будут стремиться к полному самообеспечению себя продовольствием, энергоресурсами, медикаментами, средствами производства, продукцией ВПК;
      – Но глобальный ВВП после кризиса возобновит свой рост и темпы его роста будут выше.

      Что будет с украинской экономикой

      – Карантин временно снизит деловую активность, ВВП снизится;
      – Бизнес сократит издержки, повысит свою эффективность;
      – Какое-то время часть персонала будет в неоплачиваемых отпусках. Снизится потребление;
      – Компании оптимизируют свой персонал;
      – Сектор продовольствия потеряет меньше остальных;
      – Из кризиса Украина выйдет с большей долей аграрного сектора (но точно выйдет);
      Кризис позволит IT сектору так же вырасти, количество занятых в нем и доля в ВВП будет расти;
      – Временно снизится потребление энергоресурсов (вследствие спада промпроизводства);
      – Украина станет европейским энергетических хабом, заполняя свои газохранилища американским газом, который со временем будет зменен украинсмким (LNG уже в 2020 году уступит ему в цене);
      – Если Кабмин реализует грамотную антикризисную программу совместно с Нацбанком, потери Украины от кризиса могут быть ниже чем в других странах. И Украина получит импульс быстрому экономическому восстановлению;
      У Зеленского реально появляется шанс войти в историю, если его Кабмин сможет эффективно воспользоваться возможностями, которые открывает кризис.

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      Как долго продлится кризис

      – Одни говорят 2 месяца, другие считают больше года.
      – Зависит это от восстановления экономической активности стран, в том числе, находящихся в карантине. и от снижения темпов распространения вируса.
      – Осенью 2020 года мы ожидаем восстановлени, экономической активности в Мире. А значит и в Украине.

      В любом случае, это не первый кризис и не последний.

      Главное не паниковать. Все, в итоге, будет хорошо. Но не у всех.

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      Автор: Анатолий Амелин
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Китай Новое правительство Шмыгаля Владимир Зеленский Мировой кризис 2020 ВВП
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