Как модель Ирина Шейк выглядит в обыденных образах: фото

Одна из самых популярных моделей Ирина Шейк выглядит роскошно на красных дорожках светских мероприятий. Однако манекенщица и в будничных нарядах может поражать своей красотой. Это звезда доказала во время прогулки с дочерью в Нью-Йорке.

Во время Каннского кинофестиваля, который недавно прошел во Франции, модель Ирина Шейк позировала перед фотографами в роскошных брендовых платьях, демонстрируя стройную талию и отличный стиль. Манекенщица привлекала внимание всех яркими выходами в темных платьях.

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Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 9 Тра 2018 р. о 2:26 PDT

Однако и в обыденной жизни Ирина Шейк выглядит не менее очаровательно. Звезда может смело носить мини-наряды, ведь ее тело имеет идеальные формы. Однако избранница актера Брэдли Купера отдает предпочтение более скромной одежде, которая подчеркивает ее фигуру.

Папарацци удалось зафиксировать два образа Ирины Шейк. На улицы Нью-Йорка звезда вышла в ярком красном платье и кроссовках. Неуклюже собранные волосы и очки, которые скрывали лицо без макияжа, добавили обычному образу легкость и простоту. Модель провела время со своей маленькой дочкой, 1-летней Луи де Сен, мило играя с ней на детской площадке.

Допис, поширений Irina Shayk (@irinashayksworld) 23 Тра 2018 р. о 11:30 PDT

Допис, поширений Irina Shayk (@irinashayksworld) 24 Тра 2018 р. о 6:35 PDT

Допис, поширений Irina Shayk (@irinashayksworld) 25 Тра 2018 р. о 5:37 PDT

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В другом образе, который Ирина Шейк засветила 24 мая, модель выглядела не менее привлекательно. Звезда надела темно-синее платье и стильный плащ. Очки и удобная обувь завершили повседневный "лук" Ирины Шейк.

Допис, поширений Irina Shayk (@irinashayksworld) 24 Тра 2018 р. о 8:39 PDT