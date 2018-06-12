Как модель Юлиана Дементьева поддерживает тело в идеальной форме

Украинская модель делится в соцсети упражнениями, благодаря которым поддерживает свою фигуру в отличной форме.

Жена депутата Вячеслава Константиновского даже создала отдельный канал на YouTube, где показывает упражнения на разные части тела.

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Фитнес с Юлианой Дементьевой: видео

В частности, Дементьева занимается боксом, который улучшил ее выносливость и концентрацию.

"Для меня бокс – это тренировка, благодаря которой сформировалась именно та фигура, которую я всегда хотела", – рассказала модель.

Допис, поширений Yuliana Dementyeva (@yulianadementyeva) 17 Кві 2018 р. о 5:14 PDT

Допис, поширений Yuliana Dementyeva (@yulianadementyeva) 11 Чер 2018 р. о 4:37 PDT

Допис, поширений Yuliana Dementyeva (@yulianadementyeva) 7 Тра 2018 р. о 6:49 PDT

Также Юлиана практикует йогу, стретчинг и домашние тренировки.

Допис, поширений Yuliana Dementyeva (@yulianadementyeva) 12 Січ 2018 р. о 10:37 PST