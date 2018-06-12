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Как модель Юлиана Дементьева поддерживает тело в идеальной форме

84 Читати новину українською
Юлиана Дементьева
Юлиана Дементьева / Фото из Іnstagram

Украинская модель делится в соцсети упражнениями, благодаря которым поддерживает свою фигуру в отличной форме.

Жена депутата Вячеслава Константиновского даже создала отдельный канал на YouTube, где показывает упражнения на разные части тела.

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Фитнес с Юлианой Дементьевой: видео

 

В частности, Дементьева занимается боксом, который улучшил ее выносливость и концентрацию.

"Для меня бокс – это тренировка, благодаря которой сформировалась именно та фигура, которую я всегда хотела", – рассказала модель.

 

Также Юлиана практикует йогу, стретчинг и домашние тренировки.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Мода Красивое тело Фитнес
Источник: 24 Канал
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