Как модели готовятся к грандиозному шоу Victoria's Secret

Звезды бренда нижнего белья Victoria's Secret уже находятся в сладком предвкушении грядущего показа в Нью-Йорке. Меньше чем через месяц лучшие модели бренда соберутся в столице моды, чтобы представить соблазнительные новинки.

Если представители шоу занимаются всеми главными организационными моментами, то модели Victoria's Secret усиленно работают над своими стройными формами в спортивных залах. Почти ежедневно такие "ангелы" белоснежного бренда, как Эльза Хоск, Роми Стрейд, Жасмин Туск, Жозефин Скривер, Лаис Рибейро и многие другие проводят свое время в спортзалах.

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Некоторые из них делятся со своими подписчиками видеокадрами с тренировок лишь в Instagram-Stories, другие же оставляют качественные ролики в своих профилях в Instagram.

Предлагаем посмотреть самые яркие кадры, чтобы получить отличную порцию мотивации и вдохновения для собственных фитнес-тренировок.