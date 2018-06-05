13:47
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 14°C
  • среда
    19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Мотивация
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Как мотивировать себя каждый день: 8 простых способов

203 Читати новину українською
Как мотивировать себя каждый день
Как мотивировать себя каждый день / simplemindfulness.com

Чтобы мотивировать себя каждый день, следует знать несколько простых советов, которые помогут достичь вашей цели.

1. Будьте скромнее

Американская телеведущая Опра Уинфри является одной из самых влиятельных и успешных женщин мира. За все время своей работы она поняла, что именно скромность и смирение помогают сохранять мотивацию и двигаться к целям.

Звезда советует не задирать нос, не ждать одобрения и признания окружающих. Если вы будете слишком высокого мнения о себе, то вам будет казаться, что вы уже достигли больших высот.

Читайте также: Как преодолеть эмоциональное выгорание на работе: советы от Супрун

2. Не забывайте о сильных сторонах

Если в вас закрались сомнения в собственных силах, вспомните, какие качества помогли вам достичь того, что у вас уже есть. Также перечислите все свои способности и таланты на бумаге.

3. Помните о своей цели

"Если вы испытываете сильное пристрастие к какому-нибудь делу, то инстинктивно находите способы его улучшения", – отмечает Эйлин Фишер, основательница одноименного бренда женской одежды из органических материалов. По словам Эйлин, ее страсть – приверженность идее экологичности, и это уже несколько десятков лет является для нее мотивацией.

Постарайтесь, как Фишер и многие другие, заботиться об окружающей среде. Такие небольшие шаги в нужном вам направлении помогут приблизиться к цели. Если вы будете придерживаться ценностей, тогда мотивация будет с вами.

4. Празднуйте маленькие победы

Чтобы у вас не опускались руки на пути к цели, необходимо ежедневно отмечать достижения.

Празднуйте маленькие победы и таким образом вы обеспечите себя ежедневной дозой мотивации.

5. Заботьтесь о здоровье

По результатам исследования, проведенного компанией Virgin Pulse в 2015 году, самым первым фактором, влияющим на мотивацию сотрудников, является состояние их здоровья.

Начните с простого, например с ежедневных прогулок. Держите себя в форме и не откладывайте походы к врачу.

6. Напоминайте себе о своих достижениях

Джули Остин – автор знаменитых бутылок для воды Swiggies, которые крепятся на запястье. В начале своего карьерного пути она не представляла, как выпустить продукт на рынок. Прежде чем добиться успеха, она несколько лет работала на двух работах, откладывала деньги и училась на собственных ошибках. Но до сих пор Джули воспринимает этот сложный путь как источник мотивации.

Упоминания о том, с чего вы когда-то начали и каких высот смогли достичь, придадут уверенности относительно новых вызовов.

7. Верьте в свой успех

Если вы поверите в собственные силы, вы никогда не потеряете мотивацию несмотря на все неудачи.

8. Поощряйте себя

Вознаграждайте себя за хорошо выполненную работу, поскольку поощрения в том или ином виде – это одна из ключевых причин того, что мы вообще чем-нибудь занимаемся.

Теги: LifeStyle Психология Мотивация
Источник: thriveglobal.com
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
4 июня, 14:17 Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
361
Siemens холодильники
31 июля, 13:10 Siemens холодильники
"Это как маму обидеть": MELOVIN ответил, почему не будет выступать в России
 25 мая , 20:17
14 привычек, которые делают людей успешными: исследование
 30 апреля , 12:47
Что делать, когда скучно: интересные идеи
 17 апреля , 17:50
5 актуальных финансовых советов от античных философов
 29 мая , 12:55
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 29 марта , 08:00
Новый взгляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв от Авто24
 21 февраля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук