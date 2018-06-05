Как мотивировать себя каждый день: 8 простых способов

Чтобы мотивировать себя каждый день, следует знать несколько простых советов, которые помогут достичь вашей цели.

1. Будьте скромнее

Американская телеведущая Опра Уинфри является одной из самых влиятельных и успешных женщин мира. За все время своей работы она поняла, что именно скромность и смирение помогают сохранять мотивацию и двигаться к целям.

Звезда советует не задирать нос, не ждать одобрения и признания окружающих. Если вы будете слишком высокого мнения о себе, то вам будет казаться, что вы уже достигли больших высот.

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2. Не забывайте о сильных сторонах

Если в вас закрались сомнения в собственных силах, вспомните, какие качества помогли вам достичь того, что у вас уже есть. Также перечислите все свои способности и таланты на бумаге.

3. Помните о своей цели

"Если вы испытываете сильное пристрастие к какому-нибудь делу, то инстинктивно находите способы его улучшения", – отмечает Эйлин Фишер, основательница одноименного бренда женской одежды из органических материалов. По словам Эйлин, ее страсть – приверженность идее экологичности, и это уже несколько десятков лет является для нее мотивацией.

Постарайтесь, как Фишер и многие другие, заботиться об окружающей среде. Такие небольшие шаги в нужном вам направлении помогут приблизиться к цели. Если вы будете придерживаться ценностей, тогда мотивация будет с вами.

4. Празднуйте маленькие победы

Чтобы у вас не опускались руки на пути к цели, необходимо ежедневно отмечать достижения.

Празднуйте маленькие победы и таким образом вы обеспечите себя ежедневной дозой мотивации.

5. Заботьтесь о здоровье

По результатам исследования, проведенного компанией Virgin Pulse в 2015 году, самым первым фактором, влияющим на мотивацию сотрудников, является состояние их здоровья.

Начните с простого, например с ежедневных прогулок. Держите себя в форме и не откладывайте походы к врачу.

6. Напоминайте себе о своих достижениях

Джули Остин – автор знаменитых бутылок для воды Swiggies, которые крепятся на запястье. В начале своего карьерного пути она не представляла, как выпустить продукт на рынок. Прежде чем добиться успеха, она несколько лет работала на двух работах, откладывала деньги и училась на собственных ошибках. Но до сих пор Джули воспринимает этот сложный путь как источник мотивации.

Упоминания о том, с чего вы когда-то начали и каких высот смогли достичь, придадут уверенности относительно новых вызовов.

7. Верьте в свой успех

Если вы поверите в собственные силы, вы никогда не потеряете мотивацию несмотря на все неудачи.

8. Поощряйте себя

Вознаграждайте себя за хорошо выполненную работу, поскольку поощрения в том или ином виде – это одна из ключевых причин того, что мы вообще чем-нибудь занимаемся.