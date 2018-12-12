Как может измениться курс доллара к 2021 году: позитивный и негативный прогнозы

Министерство экономического развития и торговли обнародовало очередной консенсус-прогноз, в котором ведомство предполагает, как будет развиваться экономика Украины в ближайшие годы (2020-2021 годы). Касаются эти данные и курса доллара.

Вся эта информация содержится в выпуске за декабрь издания "Украина: перспективы развития. Консенсус-прогноз", который обнародовало министерство.

Читайте также: Что будет с курсом гривны в конце 2018 года: прогнозы экспертов

Согласно прогнозу, обменный курс доллара в 2020 году в среднем составит 30,9 гривны, правда уже в декабре доллар может стоить 32 гривны.

В 2021 году "зеленый" может подорожать уже до 31,65 гривны или до 33,8 гривны на конец этого года.

Кроме того, в министерстве опубликовали позитивные и негативные прогнозы относительно курса доллара.

Позитивный прогноз:

– 2019 год – 27 гривен за доллар;

– 2020 год – 29 гривен за доллар;

– 2021 год – 30,4 гривны за доллар.

Негативный прогноз:

– 2019 год – 32 гривны за доллар;

– 2020 год – 35,4 гривны за доллар;

– 2021 год – 28,4 гривны за доллар.

Заметим, что основной прогноз по мнению экономистов является наиболее вероятным. Если же Украина ускорит экономические реформы и привлечет инвестиции, может реализоваться позитивный прогноз. В случае обострения военной агрессии со стороны России, подорожание энергоресурсов может реализоваться негативный сценарий.

Напомним, согласно цифрам, которые Кабмин заложил в Бюджет на 2019 год, курс доллара будет на уровне 29,4 гривны.

Что такое "Украина: перспективы развития (Консенсус-прогноз)"?Это периодическое издание Министерства экономического развития и торговли, подготовленное департаментом экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования, главной целью деятельности которого является выработка рекомендаций экономической политики по обеспечению стабильного и сбалансированного экономического роста Украины и макроэкономическое прогнозирование возможных сценариев развития страны.

Что такое консенсус-прогноз?Это усредненные значение основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые являются рассчитанными как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.