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      Как может измениться курс доллара к 2021 году: позитивный и негативный прогнозы

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      Опубликован официальный прогноз курса доллара на 2019-2021 годы
      Опубликован официальный прогноз курса доллара на 2019-2021 годы / Getty Images

      Министерство экономического развития и торговли обнародовало очередной консенсус-прогноз, в котором ведомство предполагает, как будет развиваться экономика Украины в ближайшие годы (2020-2021 годы). Касаются эти данные и курса доллара.

      Вся эта информация содержится в выпуске за декабрь издания "Украина: перспективы развития. Консенсус-прогноз", который обнародовало министерство.

      Читайте также: Что будет с курсом гривны в конце 2018 года: прогнозы экспертов

      Согласно прогнозу, обменный курс доллара в 2020 году в среднем составит 30,9 гривны, правда уже в декабре доллар может стоить 32 гривны.

      В 2021 году "зеленый" может подорожать уже до 31,65 гривны или до 33,8 гривны на конец этого года.

      Кроме того, в министерстве опубликовали позитивные и негативные прогнозы относительно курса доллара.

      Позитивный прогноз:

      – 2019 год – 27 гривен за доллар;

      – 2020 год – 29 гривен за доллар;

      – 2021 год – 30,4 гривны за доллар.

      Негативный прогноз:

      – 2019 год – 32 гривны за доллар;

      – 2020 год – 35,4 гривны за доллар;

      – 2021 год – 28,4 гривны за доллар.

      Заметим, что основной прогноз по мнению экономистов является наиболее вероятным. Если же Украина ускорит экономические реформы и привлечет инвестиции, может реализоваться позитивный прогноз. В случае обострения военной агрессии со стороны России, подорожание энергоресурсов может реализоваться негативный сценарий.

      Напомним, согласно цифрам, которые Кабмин заложил в Бюджет на 2019 год, курс доллара будет на уровне 29,4 гривны.

      Что такое "Украина: перспективы развития (Консенсус-прогноз)"?Это периодическое издание Министерства экономического развития и торговли, подготовленное департаментом экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования, главной целью деятельности которого является выработка рекомендаций экономической политики по обеспечению стабильного и сбалансированного экономического роста Украины и макроэкономическое прогнозирование возможных сценариев развития страны.

      Что такое консенсус-прогноз?Это усредненные значение основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые являются рассчитанными как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

      Теги: Новости Украины Доллар Финансы Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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