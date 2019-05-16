Как может измениться "Летающая тарелка" в Киеве: фото альтернативного проекта

Активисты инициативы SaveKyivModernism представили альтернативный проект реставрации Института научно-технической экспертизы и информации на площади Лыбидской в Киеве. Это сооружение в народе больше знают как "Летающая тарелка".

Проект разработали в сотрудничестве с автором конструкции архитектором Флориаром Юрьевым.

Смотрите также: Любимый Подол: украинские архитекторы предлагают "оживить" сердце Киева – фото

Команда архитекторов, в которую входит основатель Balbek Bureau Слава Балбек, предлагают сохранить оригинальные детали и расширить назначение сооружения.

Помещение внутри "Тарелки" уникально тем, что может вместить более 300 человек и в любой части зала звук будет слышен без микрофона.

При правильном зонировании и применении вспомогательных помещений, эффективность площадки растет в разы больше,

– убеждены активисты SaveKyivModernism.

Альтернативный проект реставрации "Летающей тарелки" в Киеве: фотосравнение

Альтернативный проект реставрации "Тарелки" предусматривает 4 этапа:

восстановление архитектурной ценности здания; расширение функциональной деятельности; модернизация концертного зала; сохранение и восстановление архитектурных решений благоустройства.

Архитекторы предлагают сделать пространство здания более функциональным. Например, на первом этаже можно обустроить оупен-спейс, выставочное пространство, площадку для лекций и даже кафе на несколько мест.

Концертный зал "Тарелки" также предлагают усовершенствовать – для лучшей адаптации пространства к проведению концертов можно расширить сцену и демонтировать первый ряд. Современные технологии освещения пригодятся, чтобы обеспечить различные форматы выступлений.

Как предлагают осовременить концертный зал: смотрите фотосравнение



Фото: savekyivmodernism.com Фото: savekyivmodernism.com

По предварительным подсчетам, реализация альтернативного проекта может стоить 836 тысяч долларов США.

Что предлагает застройщик?

Рядом с "Тарелкой" расположен ТРЦ Ocean Plaza и достраивают еще один ТРЦ Ocean Mall.

У застройщика уверяют, что "Тарелка" будет полностью сохранена, но на презентации видно, что объект планируют изрядно осовременить.



Застройщик предлагает кардинально изменить внешний вид здания

Позади "Тарелки" достраивают ТРЦ

Застройщиком нового ТРЦ является компания Mandarin Plaza Group, основатель которой Вагиф Алиев, накануне заявил, что планирует приобрести Ocean Plaza и объединить его с Ocean Mall.