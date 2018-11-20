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      Как может навредить сухой воздух вашему здоровью

      41 Читати новину українською
      Влажность воздуха
      Влажность воздуха / Фото из открытых источников

      Уровень влажности показывает, сколько воды содержится в воздухе. Влажность зависит от температуры: чем теплее воздух, тем больше влаги он может содержать. Поэтому в холодное время года на улице очень сухой воздух.

      Об этом сообщает lifehacker.

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      Однако в холодное время года воздух сухой не только на улице, но и в помещении. В идеале уровень влажности должен быть 40-60%, однако во время отопительного сезона он уменьшается до 15-20%.

      Вологість повітря
      Влажность воздуха в помещение должна быть 40-60%.

      Это может ризвести к таким проблемам со здоровьем:

      1. Кожа становится обезвоженной, сухой, начинает шелушиться. Может ухудшиться цвет лица, повышается чувствительность.
      2. Начинают трескаться губы, волосы электризуются, а одежда бьется током.
      3. Слизистые оболочки носа и глаз пересыхают. Из-за этого снижается иммунитет и увеличивается риск подхватить инфекцию. Сухость глаз может привести к синдрому сухого глаза.
      4. Увеличивается подвижность бактерий и вирусов, поскольку это благоприятная для них среда.
      5. Дети много потеют ночью и теряют влагу, из-за чего на коже появляются опрелости и покраснения. Из-за сухого воздуха начинает болеть живот, а в носу возникают сухие корочки, затрудняющие дыхание. Поэтому специалисты советуют поддерживать влажность в детской комнате на уровне 60%.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Дети
      Источник: 24 Канал
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