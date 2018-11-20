Как может навредить сухой воздух вашему здоровью

Уровень влажности показывает, сколько воды содержится в воздухе. Влажность зависит от температуры: чем теплее воздух, тем больше влаги он может содержать. Поэтому в холодное время года на улице очень сухой воздух.

Об этом сообщает lifehacker.

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Однако в холодное время года воздух сухой не только на улице, но и в помещении. В идеале уровень влажности должен быть 40-60%, однако во время отопительного сезона он уменьшается до 15-20%.



Влажность воздуха в помещение должна быть 40-60%.

Это может ризвести к таким проблемам со здоровьем:

Кожа становится обезвоженной, сухой, начинает шелушиться. Может ухудшиться цвет лица, повышается чувствительность. Начинают трескаться губы, волосы электризуются, а одежда бьется током. Слизистые оболочки носа и глаз пересыхают. Из-за этого снижается иммунитет и увеличивается риск подхватить инфекцию. Сухость глаз может привести к синдрому сухого глаза. Увеличивается подвижность бактерий и вирусов, поскольку это благоприятная для них среда. Дети много потеют ночью и теряют влагу, из-за чего на коже появляются опрелости и покраснения. Из-за сухого воздуха начинает болеть живот, а в носу возникают сухие корочки, затрудняющие дыхание. Поэтому специалисты советуют поддерживать влажность в детской комнате на уровне 60%.

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