Как может навредить сухой воздух вашему здоровью
Уровень влажности показывает, сколько воды содержится в воздухе. Влажность зависит от температуры: чем теплее воздух, тем больше влаги он может содержать. Поэтому в холодное время года на улице очень сухой воздух.
Об этом сообщает lifehacker.
Читайте также: Можно ли есть снег: неожиданные выводы ученых
Однако в холодное время года воздух сухой не только на улице, но и в помещении. В идеале уровень влажности должен быть 40-60%, однако во время отопительного сезона он уменьшается до 15-20%.
Влажность воздуха в помещение должна быть 40-60%.
Это может ризвести к таким проблемам со здоровьем:
- Кожа становится обезвоженной, сухой, начинает шелушиться. Может ухудшиться цвет лица, повышается чувствительность.
- Начинают трескаться губы, волосы электризуются, а одежда бьется током.
- Слизистые оболочки носа и глаз пересыхают. Из-за этого снижается иммунитет и увеличивается риск подхватить инфекцию. Сухость глаз может привести к синдрому сухого глаза.
- Увеличивается подвижность бактерий и вирусов, поскольку это благоприятная для них среда.
- Дети много потеют ночью и теряют влагу, из-за чего на коже появляются опрелости и покраснения. Из-за сухого воздуха начинает болеть живот, а в носу возникают сухие корочки, затрудняющие дыхание. Поэтому специалисты советуют поддерживать влажность в детской комнате на уровне 60%.
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.