Как может навредить здоровью отопление в доме

В зимний период, когда на улице держится минусовая температура воздуха, в домах включают отопительные устройства. Однако, их функционирование в помещении может привести к ухудшению здоровья и вызвать различные болезни.

Как пишет "МедикФорум", значительный ущерб от отопительных устройств могут испытать люди, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой системы.

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С сухостью воздуха и повышенной температурой в доме могут быть связаны сонливость, плохое самочувствие, проблемы с концентрацией внимания, респираторные заболевания. Температуру в помещении полезно время от времени снижать до 15-17 градусов,

– советуют специалисты.

В частности, отопление в помещении может негативно сказаться на работе сердца, ведь резкая смена температур при перемещении из холодной улицы в теплый дом может вызвать сосудистые спазмы. Поэтому, специалисты отмечают, чтобы избежать эффекта "температурных качелей", температура воздуха в доме должна быть не выше 18-20 градусов тепла.

Негативное влияние отопление в помещении имеет и на зрение. Когда человек много времени проводит за компьютером, возникает так называемый синдром сухого глаза, из-за которого портится зрение и появляются неприятные ощущения в глазах. Врачи советуют офисным работникам пользоваться увлажнителями и делать перерывы в работе каждые 10 минут.

Кроме того, отопление способствует ускоренном старению. В частности, чем сильнее отапливается дом, тем вреднее это для внешности, ведь из-за пересушенного воздуха сохнет и кожа, которая сразу становится склонной к возникновению морщин. Сильное тепло приводит к ухудшению состояния волос, которые становятся сухими и ломкими.

Также, пребывание в теплом помещении влияет на увеличение веса человека. Так, нахождение в комфортной среде побуждает людей лениться и отказываться от прогулок на свежем воздухе. Хотя именно на холоде организм увеличивает расход энергии, а вместе с этим и способность сжигать жировую массу.

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