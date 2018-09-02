Как может выглядеть MacBook Pro будущего: фото

Новые концепты появляются в сети почти ежедневно, однако далеко не все они заслуживают внимания. У многих таких дизайнерских проектов есть одна проблема – они не соответствуют идеологии компании Apple. Впрочем, недавно опубликованный концепт MacBook Pro от дизайнера Furkan Kasap воплощает очень интересную идею.

Об этом говорится на сайте Behance.

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Проект продемонстрировали на платформе Behance. Концепт представляет MacBook Pro будущего – с полностью сенсорной панелью вместо привычной клавиатуры. Все пространство теперь занимает вспомогательный дисплей с помощью которого и осуществляется управление компьютером. Как и в случае с Touch Bar, сенсорная панель подстраивается под текущие задачи



Концепт нового MacBook Pro

На первый взгляд может показаться что такой компьютер неудобен при работе с текстом. Однако автор проекта продумал и этот момент. По замыслу, новый MacBook Pro будет оснащаться усовершенствованным механизмом Taptic Engine, что позволит имитировать тактильную отдачу, сделав ее почти как у реальных клавиш.



Будущий MacBook Pro может получить сенсорную клавиатуру

Что примечательно, Apple действительно работает над технологией тактильной отдачи, об этом свидетельствует несколько зарегистрированных патентов. Вполне возможно, что компания действительно рассматривает возможность кардинального редизайна MacBook Pro.

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