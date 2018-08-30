Как можно побороть прыщи на коже: действенные рекомендации

Прыщи – одна из главных косметических проблем не только среди подростков. Поэтому, как только появляется эта неприятность, сразу мы пытаемся от нее избавиться.

Помочь в борьбе с прыщами могут не только лекарственные средства, но и соблюдения определенных правил, среди которых самым важным является недопущение их выдавливания, пишет medicine.co.ua.

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В то же время подчеркивается, что после появления прыщей использование скрабов или любых других подобных средств, в частности чистка лица, категорически запрещается, так как это может закончиться сыпью и на здоровых участках кожи.

Поэтому, чтобы избавиться от прыщей, рекомендуется применять одновременно несколько методов:



– соблюдение диетического режима питания



Следует обогатить рацион фруктами и исключить из него жареные, копченые, жирные блюда, а также мучные и сладкие изделия. Для поддержания необходимого уровня иммунной защиты организма следует принимать витаминные и минеральные комплексы. Особенно полезен витамин А, который имеет благоприятное воздействие на здоровье и внешний вид кожных покровов, таким образом препятствуя появлению прыщей.



– использование косметических и медикаментозных средств

Если причинным фактором появления прыщей стали некачественные или неправильно подобранные косметические средства, тогда нужно срочно прекратить их использовать. Также в процессе лечения не рекомендуется пользоваться косметикой, так как она мешает более быстрому выздоровлению. Что касается косметических процедур, то уже давно доказала свою эффективность озонотерапия, которая помогает в борьбе с рубцовыми дефектами кожи и узелковым образованиями.



– применение косметологических процедур



Механический способ чистки лица можно использовать как профилактическое мероприятие относительно возникновения прыщей. Процесс основывается на удалении поверхностного слоя эпителия и чистке пор, что предотвращает их закупорку и воспаление.



Добавим, что для лечения прыщей широко используются народные методы – к примеру, такие травы и растения, как крапива, хвощ, цветки липы и настойка календулы. Кроме этого, можно использовать паровые ванночки с ромашкой и липой, а для умывания и ополаскивания кожи лица можно применить дегтярное мыло и отвар череды.

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Эффективна и популярна несколько лет назад так называемая "болтанка". Для ее приготовления достаточно смешать 50 грамм кислоты борной и столько же 90% спирта, 5 грамм левомицетина и 5 г 2% салициловой кислоты. Однако, взболтав полученный раствор необходимо наносить его только локально на прыщи, избегая попадания на здоровые участки кожи.

Напомним, недавно дерматологи из Центра исследований Лэнгон в Нью-Йорке установили, чем грозит самостоятельное удаление прыщей в зоне, которую называют "треугольником смерти".

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