Как можно предупредить инсульт: советы от Минздрава

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом, который занимает второе место в перечне главных причин инвалидности и смерти в мире и в Украине. Только в нашей стране ежегодно происходит до 150 тысяч инсультов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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Інсульт – что это? Это острое нарушение мозгового кровообращения, в результате которого возникает повреждение части головного мозга, которое может вызвать:

- паралич конечностей;

- потерю зрения;

- нарушение походки, речи и психических функций.

Но несмотря на это, инсульт можно предупредить, ведь около 90% инсультов связаны с определенными факторами риска. Чтобы избежать инсульта, стоит их уменьшить и вести здоровый образ жизни.

Инсульт – факторы риска: - артериальная гипертензия;

- дислипидемия;

- нездоровое питание;

- заболевания сердца (например, мерцательная аритмия);

- сахарный диабет;

- курение, ожирение;

- злоупотребление алкоголем;

- неблагоприятные психосоциальные факторы;

- недостаточная физическая активность.

Кроме того, важно, чтобы пациенту быстрее предоставили профессиональную помощь – это увеличивает шансы избежать тяжелых осложнений. Неотложную помощь следует вызвать, если вы заметили ряд выраженных симптомов.

Инсульт – симптомы: - человек не может улыбнуться, при этом, как правило, опускается уголок губ; - произношение неразборчивое и путанное; - человек не может поднять руки вверх или одна рука слишком слаба и не шевелится; - возникает слабость или онемение в правой или левой части туловища и конечностях; - иногда инсульт может проявиться только интенсивной головной болью.

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