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      Как можно предупредить инсульт: советы от Минздрава

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      Как можно предупредить инсульт
      Как можно предупредить инсульт / depo.ua

      29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом, который занимает второе место в перечне главных причин инвалидности и смерти в мире и в Украине. Только в нашей стране ежегодно происходит до 150 тысяч инсультов.

      Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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      Інсульт – что это?
      Это острое нарушение мозгового кровообращения, в результате которого возникает повреждение части головного мозга, которое может вызвать:
      - паралич конечностей;
      - потерю зрения;
      - нарушение походки, речи и психических функций.

      Но несмотря на это, инсульт можно предупредить, ведь около 90% инсультов связаны с определенными факторами риска. Чтобы избежать инсульта, стоит их уменьшить и вести здоровый образ жизни.

       
      Инсульт – факторы риска:
      - артериальная гипертензия;
      - дислипидемия;
      - нездоровое питание;
      - заболевания сердца (например, мерцательная аритмия);
      - сахарный диабет;
      - курение, ожирение;
      - злоупотребление алкоголем;
      - неблагоприятные психосоциальные факторы;
      - недостаточная физическая активность.

      Кроме того, важно, чтобы пациенту быстрее предоставили профессиональную помощь – это увеличивает шансы избежать тяжелых осложнений. Неотложную помощь следует вызвать, если вы заметили ряд выраженных симптомов.

       
      Инсульт – симптомы:

      - человек не может улыбнуться, при этом, как правило, опускается уголок губ;

      - произношение неразборчивое и путанное;

      - человек не может поднять руки вверх или одна рука слишком слаба и не шевелится;

      - возникает слабость или онемение в правой или левой части туловища и конечностях;

      - иногда инсульт может проявиться только интенсивной головной болью.

       

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Советы Здоровье Министерство здравоохранения Украины Профилактика заболеваний Сердечно-сосудистые заболевания Лечение
      Источник: 24 Канал
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