Как можно предупредить инсульт: советы от Минздрава
29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом, который занимает второе место в перечне главных причин инвалидности и смерти в мире и в Украине. Только в нашей стране ежегодно происходит до 150 тысяч инсультов.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
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- паралич конечностей;
- потерю зрения;
- нарушение походки, речи и психических функций.
Но несмотря на это, инсульт можно предупредить, ведь около 90% инсультов связаны с определенными факторами риска. Чтобы избежать инсульта, стоит их уменьшить и вести здоровый образ жизни.
- дислипидемия;
- нездоровое питание;
- заболевания сердца (например, мерцательная аритмия);
- сахарный диабет;
- курение, ожирение;
- злоупотребление алкоголем;
- неблагоприятные психосоциальные факторы;
- недостаточная физическая активность.
Кроме того, важно, чтобы пациенту быстрее предоставили профессиональную помощь – это увеличивает шансы избежать тяжелых осложнений. Неотложную помощь следует вызвать, если вы заметили ряд выраженных симптомов.
- человек не может улыбнуться, при этом, как правило, опускается уголок губ;
- произношение неразборчивое и путанное;
- человек не может поднять руки вверх или одна рука слишком слаба и не шевелится;
- возникает слабость или онемение в правой или левой части туловища и конечностях;
- иногда инсульт может проявиться только интенсивной головной болью.
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