Как можно развлечься во Львове на Рождество

Украинцы едут во Львов за праздничной атмосферой. В этом году на Рождество там ожидают около 300 тысяч гостей. Это максимальное количество, которое могут принять львовские отели, хостелы и апартаменты.

Для того, чтобы туристы почувствовали домашний уют, в некоторых отелях впервые готовят традиционный стол на Сочельник – с 12 блюдами.

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Традиционно на Новый год в основном едут иностранцы. В основном поляки, литовцы, немцы, белорусы и турки. А вот на Рождество – едут сюда гости из разных уголков Украины.



Рождественская ярмарка во Львове

В том, что украинцев тянет во Львов на Рождество, а иностранцев на Новый год – ничего удивительного нет, говорят чиновники.

Процентов 60-70% на Новый год из тех, кто приезжает, это иностранцы, они преобладают. Зато украинцы больше приезжают на Рождество. Это естественно, потому что Львов позиционирует себя как город украинских традиций. А Новый год – это больше для иностранцев есть такая аттракция поехать и посмотреть,

– пояснил заместитель городского головы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Следовательно, во Львове пытаются удовлетворить потребности разных туристов. В частности, в этом году турагенства впервые готовят новую услугу – Сочельник в гостинице. Шеф-повара приготовят все 12 традиционных постных блюд.



Туристам обещают праздничный стол на Сочельник

Будет три вида вареников, борщ, селедка, пампушки с маком, кутья, конечно, разнообразные маринованные овощи и грибы маринованные,

– рассказал шеф-повар львовского отеля Дмитрий Пирогов.

А перед Сочельником с колядами и в народной одежде вынесут рождественский дидух из ратуши. 7 и 8 января на народные забавы традиционно приглашает фестиваль "Рождество в Гаю". Среди старинных домов будут ходить ватаги колядников и вертеп.

Того, кто не знает колядок – научат, ведь будут самые разные мастер-классы.

А 8 января по городу будут ходить звездочеты. Они съедутся из разных регионов Украины: колядовать и водить вертепы под открытым небом. И каждый желающий сможет к ним присоединиться.