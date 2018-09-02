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Как можно улучшить свое здоровье: врач назвала малоизвестные способы

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Врач рассказала о малоизвестных способах улучшить свое здоровье
Врач рассказала о малоизвестных способах улучшить свое здоровье / Соцсети

Здоровье – самое главное, что есть у каждого человека, поэтому большинство пытается за ним следить и, если есть возможность, улучшать. Однако существуют способы, о которых мало кто знает, и эффект от них не меньший, чем от традиционных.

Об этом рассказала врач-нейрохирург София Светличная, передает Clutch.

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В частности, она рекомендует употреблять цветочную пыльцу. По словам специалиста, это природный источник витаминов.

"Если у Вас нет аллергии, по 1 чайной ложке в день. Она продается в магазинах с медовой продукцией", – добавляет София Светличная.

Также врач советует пить минеральную воду типа "Боржоми", "Ессентуки" по меньшей мере дважды в неделю.

"Гидрокарбонатный состав воды смещает реакцию крови в щелочную сторону, то есть ощелачивает кровь. Это снижает риск онкологических заболеваний", – объясняет эксперт.

Кроме того, убеждает она, стоит ежедневно делать себе самомассаж, растирая все тело руками.

"Эта простая процедура улучшает движение лимфы, уменьшает отеки. Один самомассаж не поможет. Лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз! Маленькое ежедневное усилие в течение 5 минут даст вам неоспоримые преимущества перед теми, кто этих усилий не прилагает. Лень – это рак свободы", – подчеркивает медработник.

В то же время Софья добавляет, что не следует забывать и о шутках с улыбкой, поскольку позитивный настрой улучшает память и внимание, а также снижает риск несчастных случаев и роковых ошибок.

via GIPHY

Напомним, ученые доказали, что этаж дома имеет большое значение на самочувствие. Согласно исследованиям, те, кто живут на верхних этажах, могут чаще страдать бессонницей и головной болью.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Советы
Источник: 24 Канал
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