Мужчины и женщины по-разному справляются со стрессом. Одни в таких условиях замыкаются в себе и избегают любого общения, другим же нужно об этом рассказать и получить поддержку.

Об этом пишет поведенческий психотерапевт Сергей Кистенив в Instagram.

Читайте также: Почему не стоит оценивать себя через внешность

Он обращает внимание на исследование ученых из Гронингена, которые выяснили, что у самцов и самок крыс обнаруживаются очень сильные различия в активности ряда отделов головного мозга.

Стресс вызывает у них усиление мозговой активности, но у женщин это быстрее заканчивается "проблемами". Все потому, что депрессия и тревожные расстройства возникают в период сильных изменений уровней гормонов.

Но животные женского пола развили эффективную стратегию социальной поддержки. Они лучше прорабатывают стресс, когда находятся среди других самок.

А вот социальная поддержка для самцов не дала заметного эффекта. Врач отмечает, что эти результаты не распространяются непосредственно на человека.



Как мужчины и женщины преодолевают стресс

Он отмечает, что женщины во время стресса хотят говорить об этом, рассказать другим людям. Так они преодолевают стресс. А вот у мужчин эта потребность значительно меньше. Именно поэтому мужчины реже обращаются за помощью к психотерапевтам.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.