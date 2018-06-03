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Как музыка раскрывает ваш психотип: интересные факты

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Музыка раскрывает психотип человека
Музыка раскрывает психотип человека / unsplash.com

Тип личности можно точно определить по музыкальными предпочтениями человека.

Такое заявление сделали психологи из Кембриджского университета совместно с коллегами из США, передает Тelegraph.

Они провели исследование, в котором приняли участие более 20 тысяч человек в возрасте от 22 лет. Добровольцы должны были прослушать 25 незнакомых музыкальных отрывков.

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По модели "большой пятерки", которая содержит пять общих черт человека (невротизм, открытость, доброжелательность, экстраверсия и добросовестность), они определили, к каким психотипам принадлежат слушатели.

via GIPHY

Экстраверты любят акустическую, легкую и расслабляющую музыку. Личности невротического типа предпочитают тяжелые жанры музыки – от классического рока до электронной музыки.

Сознательные люди, которые любят много анализировать и склонны придерживаться либеральных политических взглядов, слушают блюз, классику и джаз.

Открытые личности, которые высоко ценят открытость, любят изучать новые вещи и новые впечатления, любят изящную музыку – она ​​должна вдохновлять, быть сложной и динамичной.

А доброжелательный психотип предпочитает такие стили как R & B, хип-хоп, поп-рок и подобные жанры. Музыка может быть как печальной, так и веселой, медленной или динамичной.

via GIPHY

 

Теги: LifeStyle Музыка Психология Здоровье исследования Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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