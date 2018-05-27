Как музыка влияет на выбор блюд в ресторане: объяснение ученых

Каждое заведение старается удивить клиентов необычным интерьером и интересными блюдами. Однако на выбор сладостей в заведениях питания влияет музыка, звучащая в ресторанах или кафе.

Бургеры или салаты, мороженое или торт, мясо или овощи – выбор каждого клиента зависит от того, какая музыка играет в заведении и ее громкости. Такое заявление сделали британские ученые, сообщает издание The Independent.

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В течение недели ученые проводили эксперимент в одном из заведений шведского Стокгольма. В целом они включали музыку с громкостью 55 децибел, которая приравнивается к звукам при обычном разговоре. В пятницу ученые повышали этот уровень на 20 децибел, что можно приравнять к максимальному шуму стиральной машины. При этом репертуар исследователи оставляли тот же: в заведении звучали поп-песни, джаз и блюз.



Перед экспериментом эксперты разделили все блюда меню на три категории: полезные (салаты и сэндвичи с курицей), нейтральные (чай, кофе, другие напитки) и вредные (сэндвичи с красным мясом и выпечка). В итоге в будние дни полезные блюда выбирали 32% людей, вредные – 42%, а нейтральные – 26%. Но когда в заведении громко звучала музыка количество заказа вредной пищи увеличилось на 10%, а полезной – уменьшилось на 7%.

После повторения эксперимента ученые сделали вывод, что во время спокойной музыки, которая звучит не громко, люди более тщательно относятся к своему рациону. Однако в шумных заведениях клиенты предпочитают не полезные продукты и алкоголь. Это обусловлено повышенным сердцебиением и стрессом, который организм получает от шума