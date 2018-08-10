Как мы видим мир: интересное наблюдение от ученых

Люди преимущественно необъективно оценивают действия и эмоции окружающих, поскольку видят то что хотят, а не то, что происходит на самом деле.

Такой вывод сделали психологи из Университета Плимута, сообщает Knife.

Эксперимент ученые проводили на 85 людях. Им показывали видео, на которых рука тянулась к яблоку. Иногда между рукой и яблоком ставили планшет, и тогда рука могла двигаться не по прямой траектории, а по дуге, огибая препятствие.

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В центре ролик останавливали и участников эксперимента просили рассказать, что они видели в последний момент.

Пытаясь ответить на этот вопрос, участники эксперимента опирались не на увиденное, а на свое представление об эффективности действия. Фактически они "исправляли" положение руки.

По словам ученых, люди точно так же прогнозируют и интерпретируют поступки и эмоции окружающих.

Например, если вы думаете, что человек злится, то его лицо, которое на самом деле может быть абсолютно нейтральным, покажется вам раздраженным.