Как мысли влияют на здоровье и физическую форму: интересные факты

Для здоровья важно не только количество тренировок, но и восприятие собственного физического состояния в сравнении с теми, кто вас окружает.

Такую закономерность выяснили исследователи из Стэнфордского университета, передает ВВС.

Они обнаружили тесную связь между здоровьем и представлениями о своей физической форме. Если относиться к себе слишком строго – можно ухудшить свое здоровье.

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Не только физическая активность продлевает жизнь, но и наше восприятие. Ученые наблюдали за группой добровольцев из 61 тысячи человек в течение 21 года. В частности, обращали внимание на то, как часто люди занимались спортом и как сравнивали себя в этом со сверстниками.

Хотя уровень активности в обеих группах совпадал, люди, которые считали, что занимаются меньше, – умерли в более молодом возрасте. А те, кто считал, что тренируется чаще – прожили дольше. И на это не влияли состояние здоровья участников или вредные привычки.

У тех, кто считал себя менее активным, риск смертности вырос до 71% в сравнении с теми, кто считал, что занимается больше, чем те, кто их окружает.

Ученые объяснили такое явление. В частности, это происходит из-за стресса – все стараются вести здоровый образ жизни и занимаются спортом, а для некоторых эта атмосфера становится напряженной, давит и человек начинает нервничать.

Важной является и мотивация. Если вы уверены, что у вас физическая форма хуже, чем у друзей, то вы, вероятно, забросите спорт. А если вы считаете себя активным – это побуждает заниматься спортом еще больше.

Ноцебо – эффект, противоположный плацебо (вера в силу лекарств, которая влияет на их эффективность). Так и со здоровьем и физическим состоянием – при негативных ожиданиях действие средств снижается. Возможно, аналогичный процесс происходит и с восприятием своего физического состояния.

Восприятие возраста – не менее важный аспект. У добровольцев спросили – когда кончается зрелость и начинается старость. У тех, кто считал наступлением старости 60 лет – чаще развивались сердечные заболевания, а приближение старости лишало их желания заниматься спортом, что ухудшило здоровье. А с теми, кто считал, что старость приходит в 70 и позже – это происходило реже.

Поэтому старайтесь заниматься спортом и получать от этого удовольствие, но и не растерять мотивацию, сравнивая себя с друзьями.

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