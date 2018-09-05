Как на фертильность мужчин влияют бактерии

Некоторые микроорганизмы могут серьезно влиять на фертильность мужчин. Они способны увеличить риск развития различных заболеваний.

Об этом заявил ученый Массимо Альфано и коллеги из Италии, передает "Страна здоровья".

Они исследовали микробиом яичек – часть организма, которая, как считалось до недавнего времени, стерильна, то есть полностью лишена каких-либо бактерий.

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Оказалось, что это не так – яички имеют свой собственный микробиом, изменения которого могут спровоцировать проблемы с фертильностью у мужчин.

Состав микробиома яичек у здоровых мужчин и у мужчин с азооспермией (состояние, при котором в эякуляте отсутствуют сперматозоиды), был разным.

Благодаря открытию ученые намерены выяснить, что именно вызывает мужское бесплодие

Согласно данным Cleveland Clinic, азооспермией страдает около 1% мужчин во всем мире и около 10% тех, у кого диагностировано бесплодие.

Самой тяжелой формой является необструктивная азооспермия. Ей диагностируют в 3 из 5 случаев. У мужчин с этим диагнозом нет препятствий для поступления сперматозоидов в уретру (мочеиспускательный канал). Однако, сам сперматогенез нарушен.

В рамках исследования ученые проанализировали ткани яичек, взятые у 10 мужчин с азооспермией. Они сравнили их с такими же образцами от мужчин, не страдающих бесплодием. В последних количество бактерий в яичках было небольшим. А вот у больных азооспермией бактерий было в разы больше. Обнаруженные бактерии принадлежали к актинобактериям и фирмикутам.

На сегодня существует только хирургический метод лечения. Ученые намерены продолжить исследования, чтобы установить точную связь между бактериями в яичках и мужским бесплодием.

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