Как на фертильность мужчин влияют бактерии
Некоторые микроорганизмы могут серьезно влиять на фертильность мужчин. Они способны увеличить риск развития различных заболеваний.
Об этом заявил ученый Массимо Альфано и коллеги из Италии, передает "Страна здоровья".
Они исследовали микробиом яичек – часть организма, которая, как считалось до недавнего времени, стерильна, то есть полностью лишена каких-либо бактерий.
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Оказалось, что это не так – яички имеют свой собственный микробиом, изменения которого могут спровоцировать проблемы с фертильностью у мужчин.
Состав микробиома яичек у здоровых мужчин и у мужчин с азооспермией (состояние, при котором в эякуляте отсутствуют сперматозоиды), был разным.
Благодаря открытию ученые намерены выяснить, что именно вызывает мужское бесплодие
Согласно данным Cleveland Clinic, азооспермией страдает около 1% мужчин во всем мире и около 10% тех, у кого диагностировано бесплодие.
Самой тяжелой формой является необструктивная азооспермия. Ей диагностируют в 3 из 5 случаев. У мужчин с этим диагнозом нет препятствий для поступления сперматозоидов в уретру (мочеиспускательный канал). Однако, сам сперматогенез нарушен.
В рамках исследования ученые проанализировали ткани яичек, взятые у 10 мужчин с азооспермией. Они сравнили их с такими же образцами от мужчин, не страдающих бесплодием. В последних количество бактерий в яичках было небольшим. А вот у больных азооспермией бактерий было в разы больше. Обнаруженные бактерии принадлежали к актинобактериям и фирмикутам.
На сегодня существует только хирургический метод лечения. Ученые намерены продолжить исследования, чтобы установить точную связь между бактериями в яичках и мужским бесплодием.
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