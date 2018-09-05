23:27
5 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
26°C 17°C
  • четверг
    24°C 16°C
  • пятница
    25°C 20°C
  • суббота
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Как на фертильность мужчин влияют бактерии

48 Читати новину українською
Как на фертильность мужчин влияют бактерии
Как на фертильность мужчин влияют бактерии / 4mama.ua

Некоторые микроорганизмы могут серьезно влиять на фертильность мужчин. Они способны увеличить риск развития различных заболеваний.

Об этом заявил ученый Массимо Альфано и коллеги из Италии, передает "Страна здоровья".

Они исследовали микробиом яичек – часть организма, которая, как считалось до недавнего времени, стерильна, то есть полностью лишена каких-либо бактерий.

Читайте также: Названа самая полезная утренняя привычка

Оказалось, что это не так – яички имеют свой собственный микробиом, изменения которого могут спровоцировать проблемы с фертильностью у мужчин.

Состав микробиома яичек у здоровых мужчин и у мужчин с азооспермией (состояние, при котором в эякуляте отсутствуют сперматозоиды), был разным.

Завдяки своєму відкриттю науковці мають намір вияснити, що саме спричиняє чоловіче безпліддяБлагодаря открытию ученые намерены выяснить, что именно вызывает мужское бесплодие

 

Согласно данным Cleveland Clinic, азооспермией страдает около 1% мужчин во всем мире и около 10% тех, у кого диагностировано бесплодие.

Самой тяжелой формой является необструктивная азооспермия. Ей диагностируют в 3 из 5 случаев. У мужчин с этим диагнозом нет препятствий для поступления сперматозоидов в уретру (мочеиспускательный канал). Однако, сам сперматогенез нарушен.

В рамках исследования ученые проанализировали ткани яичек, взятые у 10 мужчин с азооспермией. Они сравнили их с такими же образцами от мужчин, не страдающих бесплодием. В последних количество бактерий в яичках было небольшим. А вот у больных азооспермией бактерий было в разы больше. Обнаруженные бактерии принадлежали к актинобактериям и фирмикутам.

На сегодня существует только хирургический метод лечения. Ученые намерены продолжить исследования, чтобы установить точную связь между бактериями в яичках и мужским бесплодием.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования Мужское здоровье
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Трамп не устает удивлять: что станет началом глубочайшего кризиса США
сегодня, 23:00 Трамп не устает удивлять: что станет началом глубочайшего кризиса США
Іван Яковина
Главные новости 5 сентября: последствия выброса в Армянске, подорожал алкоголь, отставка Продана
сегодня, 22:36 Главные новости 5 сентября: последствия выброса в Армянске, подорожал алкоголь, отставка Продана
Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
сегодня, 12:01 Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
Жизнь и смерть Захарченко как напоминание лихих 1990-х – взгляд из Луганска
сегодня, 22:04 Жизнь и смерть Захарченко как напоминание лихих 1990-х – взгляд из Луганска
Ольга Черненко
Колосальні суми: на які неефективні ліки українці даремно витрачають гроші
сегодня, 21:00 Колосальні суми: на які неефективні ліки українці даремно витрачають гроші
Віталій Шабунін
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук