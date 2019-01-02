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      Как на курс валют в Украине повлияют президентские гонки

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      Каким будет курс валют в Украине в январе 2019 года
      Каким будет курс валют в Украине в январе 2019 года / Cxid.info

      В январе 2019 года курс валют в Украине будет колебаться в пределах 27,75-29 гривен за доллар, а евро – в пределах 31,5-33 гривен за евро. Неопределенность на валютном рынке формирует официальный старт предвыборной президентской кампании.

      Об этом свидетельствует прогноз валютного рынка в Украине группы компаний Forex Club, сообщает Укринформ.

      "Давление на рубль продолжает оказывать высокий дефицит внешнеторгового баланса, который за январь-ноябрь 2018 года достиг почти 11,8 миллиарда долларов. Неопределенность на рынке формирует официальный старт предвыборной кампании, а также вхождение в период высокой долговой нагрузки 2019-2020 годов", – говорится в сообщении.

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      Старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин отметил, что ситуация на фондовых рынках не коснулась реальной цены на украинские экспортные товары, однако через несколько месяцев это таки может случиться.

      "И в результате изменения рыночных ожиданий относительно спроса и предложения, спрос на валюту может повыситься", – анонсировал Шевчишин.

      К слову, с 1 января 2019 года в Украине заработали новые правила валютно-обменных операций. Отныне банки смогут оформлять квитанции в электронном виде, а также хранить соответствующие документы в электронной форме.

      Каким будет курс валют в 2019 году?
      На 2019 год курс доллара в Украине прогнозируют на уровне 29,4 гривны. Такие цифры заложил Кабмин в Государственном бюджете на 2019 год. Вместе с тем эксперты отмечают, что в этом году курс валют в Украине традиционно будет зависеть от условий внешней торговли, сотрудничества с МВФ (в части предоставления кредитов), а также политики НБУ.

      Теги: Новости Украины Курсы валют Гривна Евро Доллар Доллар-Гривна Валюта Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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