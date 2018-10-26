Как на Львовщине псевдоактивисты превращают общественную активность в бизнес

Компания-застройщик "Бальтазар" строит "Королевский городок" прямо на огородах местных жителей в Винниках. Сначала коттеджей должно было быть четыре, а теперь застройщик хочет построить более десятка. Люди начали судиться с "Бальтазаром".

Этот конфликт начался еще в мае 2018 года. Тогда у компании-застройщика "Бальтазар" истек срок аренды земли. Чтобы убедить городской совет продлить договор, на сессию приехала группа мужчин из Львова. Называя себя общественными активистами и АТОшниками, они выбивали себе коттедж, который им пообещали застройщики.

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Местные жители хорошо знают псевдоактивистов, ведь во время очередной стычки жителю Винников нанесли тяжелые телесные повреждения.

Приезжая сюда, они говорят, что воевали и им должны дать коттедж, но это немножко не так,

– сказал житель Винников Ярослав Семенюк.

В свою очередь, застройщик отрицает, что активисты били жителей.

"Решение отдать один коттедж ребятам было принято руководством перед началом строительства. Этот коттедж должен был продаться, когда уже будет сдаваться, и одна часть средств должна пойти семьям погибших ребят, вторую часть средств ребята должны были дать раненым", – заверил директор компании "Бальтазар" Игорь Звинский.

На попытки журналистов 24 канала связаться с самими фигурантами дела, они ответили, что имеют предвзятое отношение к каналу.

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Другой активист Максим Каменецкий отрицает, что АТОвцы кого-либо били и говорит, что конфликт провоцируют сами жильцы.

Застройщик хочет сделать доброе дело и пожертвовать. Возможно, это будет какой-то человек с инвалидностью, или, возможно, это будет семья погибших. Как бы это не хотелось кому-то привязать – у нас нет интереса. Там работает один из участников АТО. Когда он был один, работая на стройке, приехало 15 человек с бензопилами, топорами и начали применять силу. Именно тогда мы и включились,

– сообщил член ОО "Украинский союз участников АТО" Максим Каменецкий.

В нашей стране доверие к военным намного выше, чем к чиновникам, поэтому иногда на этом пытаются спекулировать.