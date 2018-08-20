Как на публике, так и наедине: в Таиланде подросткам хотят запретить целоваться и обниматься

В Таиланде вскоре могут утвердить новые "Правила поведения учащихся". Согласно им, школьникам не разрешается проводить собрания, а также проявлять публично свои чувства к другому человеку.

Об этом сообщает The Nation.

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Ограничения будут касаться не только учеников, но и студентов, в частности "неуместные проявления привязанности и непристойного поведения в общественных местах и при частных обстоятельствах", что можно трактовать как полный запрет поцелуев и объятий на публике, и наедине.

Поцелуй в щеку лица противоположного пола и объятия с ним при встрече представляют собой неуместные и непристойные проявления, – убежден директор Государственного бюро по делам учеников, скаутского движения и молодежного движения Красного Креста Таиланда Варат Приаксакуннан.

Следовательно, под пристальным наблюдением окажутся даже мероприятия в День Святого Валентина.



Тайским школьникам и студентам на День всех влюбленных, пожалуй, позволят разве что проявлять чувства по телефону

Кроме того, в правилах закрепили норму о запрете на сборы, нарушающие общественный порядок. Это касается массовых драк учеников, которые стали в стране своего рода "соревнованиями". Их все чаще фиксируют в тайских школах.

Обновленную версию "Правила поведения учащихся" уже утвердил Кабинет министра страны, теперь – очередь за правительством.