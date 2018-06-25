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Как на самом деле выглядел Юлий Цезарь: ученые показали реалистичный портрет

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Скульптура Цезаря
Скульптура Цезаря / Фото из открытых источников

Голландские ученые представили результаты 3D-реконструкции лица и головы римского императора Гая Юлия Цезаря.

Фото реконструкции опубликовал Национальный музей древностей в Нидерландах, пишет Buro 24/7.

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Чтобы воспроизвести изображение Цезаря, ученые провели трехмерное сканирование мраморного бюста в коллекции музея и на основе полученных данных смогли восстановить облик императора.

Поскольку скульптура сильно повреждена, отсутствуют части лица, нос и подбородок, изображения создали на основе второго портрета Юлия Цезаря – так называемого бюста из Тускула.

Как на самом деле выглядел Юлий Цезарь

"В глаза бросается нетипичная выпуклость на его голове. Врачи считают, что это могло стать следствием тяжелых родов его матери. Мы это не придумали сами", – отметила антрополог Майя Долосси.

Теги: LifeStyle История
Источник: 24 Канал
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