Как на самом деле звучит пение Даши Астафьевой: видеофакт

Певица Даша Астафьева, которая является одной из самых сексуальных звезд украинского шоу-бизнеса, показала свои вокальные способности без всякой ретуши.

Поклонники привыкли к ярким и эпатажным образам Даши Астафьевой. Кроме этого, они любят смотреть на перфоманс, в котором артистка участвует во время концертов. Однако не все знают, как распевается Даша и ее вокальные возможности.

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Зажигательная певица решила показать фрагмент своей репетиции. Даша Астафьева записала видео, на котором она поет лирическую песню. Звезда пошутила, что все ее соседи неоднократно слышали эту композицию, ведь репетиции артистка проводит не только в студии.

Песня, которую знают наизусть соседи сверху и снизу. Раньше я пела только в душе, теперь тишина и наши упражнения – мои друзья,

– отметила Даша Астафьева.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 22 Лип 2018 р. о 3:13 PDT

Более 30 тысяч пользователей сети лайкнули сообщение Даши Астафьевой. "С вами поет душа", "Как же хорошо вы поете", "Сделайте, пожалуйста, видеоуроки по вокалу", – восторженно написали сторонники звезды.