Как на украинцев оформляют кредиты без их ведома: мошеннические схемы

Украинцы могут даже не догадываться, что кто-то на их имя пытается взять кредит. И для этого даже не нужны оригиналы документов или подпись.

Только через одну компанию микро-кредитования, СБУ насчитала тысячу случаев мошенничества. К примеру, в такую ​​ситуацию попал и бизнесмен Валерий Яковенко, который недавно в почтовом ящике нашел неожиданное письмо. Там говорилось, что он оформил кредит онлайн. И задолжал десять тысяч гривен.

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"По факту финансовая компания выдает кредит третьему лицу. А отвечать за него мне", – сказал бизнесмен Валерий Яковенко.

После публичной огласки незаконный кредит пообещали закрыть. Но теперь мужчина имеет испорченную кредитную историю.

Банковского работника Юлию обманули по такой же схеме. Только ее кредит та же компания MoneyVeo согласилась закрыть только через год. Сначала морально давили на семью. В компании объяснили, что мошенники оформляют кредиты на третьих лиц. Однако, таких случаев немного. Сейчас все дела аннулируют.

Чаще всего таким мошенничеством занимаются в случае, если персональные данные в открытом доступе в интернете. Мошенники не дремлют,

– сказала исполнительный директор компании MoneyVeo Алена Андроникова.

Месяц назад Служба безопасности уже приходила с обысками именно в эту компанию. Ее подозревают в использовании личных данных для псевдокредитування. Валерий и Юлия также предполагает, что в его аферы причастна компания MoneyVeo. Ведь, чтобы получить кредит, кроме копий документов, нужно пройти верификацию, то есть подтвердить личность.

Яковенко предполагает, что его документы мошенники нашли на сайте ProZorro, где бизнесмен участвует в тендерах. Но дело не только в ProZorro. У Юлии ранее неизвестные похитили копии документов. Однако, попасть в ловушку может любой. Если хоть раз оставлял свои данные в интернете или даже банке.

Поэтому будьте осторожны, ведь даже в этот момент без вашего ведома кто-то может пытаться открыть кредит на ваше имя. Например, Юлия буквально перед съемкой узнала, что на ее документы месяц назад снова пытались открыть кредит. Уже через другую компанию.