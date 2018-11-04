15:43
4 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Как на украинцев оформляют кредиты без их ведома: мошеннические схемы

      200 Читати новину українською

      Украинцы могут даже не догадываться, что кто-то на их имя пытается взять кредит. И для этого даже не нужны оригиналы документов или подпись.

      Только через одну компанию микро-кредитования, СБУ насчитала тысячу случаев мошенничества. К примеру, в такую ​​ситуацию попал и бизнесмен Валерий Яковенко, который недавно в почтовом ящике нашел неожиданное письмо. Там говорилось, что он оформил кредит онлайн. И задолжал десять тысяч гривен.

      Читайте также: Почему в Украине растет стоимость кредитов: объяснение эксперта

      "По факту финансовая компания выдает кредит третьему лицу. А отвечать за него мне", – сказал бизнесмен Валерий Яковенко.

      После публичной огласки незаконный кредит пообещали закрыть. Но теперь мужчина имеет испорченную кредитную историю.

      Банковского работника Юлию обманули по такой же схеме. Только ее кредит та же компания MoneyVeo согласилась закрыть только через год. Сначала морально давили на семью. В компании объяснили, что мошенники оформляют кредиты на третьих лиц. Однако, таких случаев немного. Сейчас все дела аннулируют.

      Чаще всего таким мошенничеством занимаются в случае, если персональные данные в открытом доступе в интернете. Мошенники не дремлют,
      – сказала исполнительный директор компании MoneyVeo Алена Андроникова.

      Месяц назад Служба безопасности уже приходила с обысками именно в эту компанию. Ее подозревают в использовании личных данных для псевдокредитування. Валерий и Юлия также предполагает, что в его аферы причастна компания MoneyVeo. Ведь, чтобы получить кредит, кроме копий документов, нужно пройти верификацию, то есть подтвердить личность.

      Яковенко предполагает, что его документы мошенники нашли на сайте ProZorro, где бизнесмен участвует в тендерах. Но дело не только в ProZorro. У Юлии ранее неизвестные похитили копии документов. Однако, попасть в ловушку может любой. Если хоть раз оставлял свои данные в интернете или даже банке.

      Поэтому будьте осторожны, ведь даже в этот момент без вашего ведома кто-то может пытаться открыть кредит на ваше имя. Например, Юлия буквально перед съемкой узнала, что на ее документы месяц назад снова пытались открыть кредит. Уже через другую компанию.

      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Деньги Мошенничество Финансы Кредит
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Сколько нападений на активистов в Украине совершено с начала года: данные правозащитников
      сегодня , 15:10 Сколько нападений на активистов в Украине совершено с начала года: данные правозащитников
      Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      сегодня , 14:22 Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      Євгенія Мазур
      Чому бізнесмен, який побив поліцію і прострелив пішоходу ногу, досі на волі
      сегодня , 14:01 Чому бізнесмен, який побив поліцію і прострелив пішоходу ногу, досі на волі
      Дмитро Гнап
      Как украинцев призывают полюбить офшоры и помочь маленькому олигарху
      сегодня , 13:00 Как украинцев призывают полюбить офшоры и помочь маленькому олигарху
      Сергій Фурса
      Берегите детей, или Особенности новой пропаганды Кремля
      сегодня , 12:00 Берегите детей, или Особенности новой пропаганды Кремля
      Злой Одессит
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук