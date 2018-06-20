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Как начальница Львовской таможни оформила на 74-летнюю свекровь элитный Rolls-Royce

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Как начальница Львовской таможни оформила на 74-летнюю свекровь элитный Rolls-Royce
Как начальница Львовской таможни оформила на 74-летнюю свекровь элитный Rolls-Royce / Фото из собственных источников

Начальница отдела таможенного оформления пункта "Рава-Русская" Львовской таможни ГФС Олеся Заброварная после открытия против нее уголовного производства упомянула в декларации мамину машину и 9 объектов недвижимости. Кроме этого, на ее свекровь оформлен автомобиль премиум-класса Rolls-Royce Wraith, а на дочку – Porsche Cayenne и квартира в киевском бизнес-классе.

Об этом сообщили аналитики проекта "Декларации", пишет Bihus.info.

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Стоит отметить, что прокуратура Львовской области 4 января 2018 года возбудила против Олеси Заброварной уголовное производство по факту декларирования неверных сведений. Согласно материалам дела, в своих декларациях за 2015-2016 годы она не указала, что владеет ⅓ дома площадью 386 квадратных метров и 515-метровым нежилым помещением в Львове.

А в декларации за 2017 год, поданной через два месяца после публикации, Заброварная уже указала оба объекта. Также она позднее внесла ⅓ гаража площадью 34 квадратных метров и вспомнила, что ее муж владеет 303-метровым нежилым помещением и 5 комнатами общей площадью 91 квадратных метров.

Автомобіль Mersedes-Benz

Автомобиль Mersedes-Benz, зарегистрированный на мужа Заброварной

Кроме этого, начальник таможни внезапно вспомнила, что уже пятый год пользуется автомобилем Audi Q5 2012 года выпуска, записанным на ее 67-летнюю мать Лидию Дорош. Муж Олеси Заброварной Олег в 2014 году тоже стал владельцем новенького Mercedes-Benz ML 250 CDI. По тогдашнему курсу доллара покупка обошлась ему в более чем 75 тысяч.

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Однако настоящее украшение автопарка семьи записано на 74-летнюю свекровь Марию Заброварную. Это – представительский Rolls-Royce Wraith 2014 года производства. Его владелицей пенсионерка стала 20 марта этого года. В настоящее время за такие машины на вторичном рынке просят 350 тысяч долларов.

Автомобіль Rolls-Royce, що записаний на 74-річну свекруху Заброварної

Автомобиль Rolls-Royce, записанный на 74-летнюю свекровь Заброварной

Также известно, что в мае 2018-го у дочки начальницы таможни Богданы Заброварной появился новенький Porsche Cayenne стоимостью около 5 миллионов гривен. В конце 2017 года она также приобрела киевскую квартиру площадью 173 квадратных метра в элитном жилом комплексе "Бульвар Фонтанов", цены на их квартиры от застройщика стартуют от 11 миллионов гривен.

Елітний житловий комплекс

Элитный жилой комплекс "Бульвар Фонтанов"

Сама же львовская начальница таможни Олеся Заброварная владеет 450-метровым домом в Львове, а ее муж – тремя квартирами площадью 198, 183 и 104 квадратных метров. Кроме этого, в 2017 году чиновница задекларировала почти 1,5 миллионов гривен наличности, хотя, согласно декларациям, официальный доход семьи в 2015-2017 годах составляла только ее зарплата.

Теги: Новости Украины Новости Львова Расследования Государственная таможенная служба Деньги е-декларирование Коррупция
Источник: 24 канал
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