Как начальница Львовской таможни оформила на 74-летнюю свекровь элитный Rolls-Royce

Начальница отдела таможенного оформления пункта "Рава-Русская" Львовской таможни ГФС Олеся Заброварная после открытия против нее уголовного производства упомянула в декларации мамину машину и 9 объектов недвижимости. Кроме этого, на ее свекровь оформлен автомобиль премиум-класса Rolls-Royce Wraith, а на дочку – Porsche Cayenne и квартира в киевском бизнес-классе.

Об этом сообщили аналитики проекта "Декларации", пишет Bihus.info.

Читайте также: От Нью-Йорка до Пекина: украинские чиновники задекларировали недвижимость в 43 странах мира

Стоит отметить, что прокуратура Львовской области 4 января 2018 года возбудила против Олеси Заброварной уголовное производство по факту декларирования неверных сведений. Согласно материалам дела, в своих декларациях за 2015-2016 годы она не указала, что владеет ⅓ дома площадью 386 квадратных метров и 515-метровым нежилым помещением в Львове.

А в декларации за 2017 год, поданной через два месяца после публикации, Заброварная уже указала оба объекта. Также она позднее внесла ⅓ гаража площадью 34 квадратных метров и вспомнила, что ее муж владеет 303-метровым нежилым помещением и 5 комнатами общей площадью 91 квадратных метров.

Автомобиль Mersedes-Benz, зарегистрированный на мужа Заброварной

Кроме этого, начальник таможни внезапно вспомнила, что уже пятый год пользуется автомобилем Audi Q5 2012 года выпуска, записанным на ее 67-летнюю мать Лидию Дорош. Муж Олеси Заброварной Олег в 2014 году тоже стал владельцем новенького Mercedes-Benz ML 250 CDI. По тогдашнему курсу доллара покупка обошлась ему в более чем 75 тысяч.

Читайте также: Семейная фирма Розенблатов будет поставлять Минобороны беспилотники

Однако настоящее украшение автопарка семьи записано на 74-летнюю свекровь Марию Заброварную. Это – представительский Rolls-Royce Wraith 2014 года производства. Его владелицей пенсионерка стала 20 марта этого года. В настоящее время за такие машины на вторичном рынке просят 350 тысяч долларов.

Автомобиль Rolls-Royce, записанный на 74-летнюю свекровь Заброварной

Также известно, что в мае 2018-го у дочки начальницы таможни Богданы Заброварной появился новенький Porsche Cayenne стоимостью около 5 миллионов гривен. В конце 2017 года она также приобрела киевскую квартиру площадью 173 квадратных метра в элитном жилом комплексе "Бульвар Фонтанов", цены на их квартиры от застройщика стартуют от 11 миллионов гривен.

Элитный жилой комплекс "Бульвар Фонтанов"

Сама же львовская начальница таможни Олеся Заброварная владеет 450-метровым домом в Львове, а ее муж – тремя квартирами площадью 198, 183 и 104 квадратных метров. Кроме этого, в 2017 году чиновница задекларировала почти 1,5 миллионов гривен наличности, хотя, согласно декларациям, официальный доход семьи в 2015-2017 годах составляла только ее зарплата.