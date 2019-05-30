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      Как начался курортный сезон в Одессе и оккупированном Крыму: показательные фото

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      Пляжи в Одессе и оккупированном Крыму
      Пляжи в Одессе и оккупированном Крыму / Коллаж 24 канала

      В аннексированном Россией Крыму начался курортный сезон. Однако, наплыва туристов на полуострове нет, а пляжи поражают пустотой. Для сравнения, в Одессу уже начинают съезжаться отдыхающие, что видно по местным пляжам.

      Красноречивые фото из оккупированной Евпатории и украинской Одессы были опубликованы в Twitter блогера RoksolanaToday&Крим25%.

      Читайте также: В Крыму разрушили один из самых известных пляжей: видео

      На них видно, что на курорте незаконно аннексированного Крыма людей нет.


      Курортный сезон в оккупированной Евпатории

      В то же время, в Одессу начинают съезжаются отдыхающие. На пляжах расставлены шезлонги, а туристы и местные купаются в Черном море.


      Отдыхающие на пляжах в Одессе

       

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      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Одессы Отдых
      Источник: 24 канал
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