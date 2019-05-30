Как начался курортный сезон в Одессе и оккупированном Крыму: показательные фото

В аннексированном Россией Крыму начался курортный сезон. Однако, наплыва туристов на полуострове нет, а пляжи поражают пустотой. Для сравнения, в Одессу уже начинают съезжаться отдыхающие, что видно по местным пляжам.

Красноречивые фото из оккупированной Евпатории и украинской Одессы были опубликованы в Twitter блогера RoksolanaToday&Крим25%. Читайте также: В Крыму разрушили один из самых известных пляжей: видео На них видно, что на курорте незаконно аннексированного Крыма людей нет.

Курортный сезон в оккупированной Евпатории В то же время, в Одессу начинают съезжаются отдыхающие. На пляжах расставлены шезлонги, а туристы и местные купаются в Черном море.

Отдыхающие на пляжах в Одессе Це Одеса зараз.Просто для порівняння pic.twitter.com/zqCMqkSAuG — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) May 30, 2019