Как начался курортный сезон в Одессе и оккупированном Крыму: показательные фото
В аннексированном Россией Крыму начался курортный сезон. Однако, наплыва туристов на полуострове нет, а пляжи поражают пустотой. Для сравнения, в Одессу уже начинают съезжаться отдыхающие, что видно по местным пляжам.
Красноречивые фото из оккупированной Евпатории и украинской Одессы были опубликованы в Twitter блогера RoksolanaToday&Крим25%.
Читайте также: В Крыму разрушили один из самых известных пляжей: видео
На них видно, что на курорте незаконно аннексированного Крыма людей нет.
Курортный сезон в оккупированной Евпатории
В то же время, в Одессу начинают съезжаются отдыхающие. На пляжах расставлены шезлонги, а туристы и местные купаются в Черном море.
Отдыхающие на пляжах в Одессе
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии