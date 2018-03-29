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Как начиналось возгорание в ТЦ в Кемерово: СМИ со ссылкой на МЧС РФ рассказали детали

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Пожар в ТЦ
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово / Соцсети

По предварительным результатам пожарно-технической экспертизы, возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошло в полости между этажами.

Об этом пишет российское информационное агентство РБК со ссылкой на собственные источники в российском МЧС.

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По словам сотрудника центрального аппарата министерства в Кемеровской области, согласно предварительным результатам первого этапа пожарно-технической экспертизы, эпицентр термического влияния в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня" располагался в скрытой полости между третьим и четвертым этажами.

Источник в региональном управлении МЧС в свою очередь убеждает, что в месте, где был зафиксирован очаг возгорания, в межэтажном пространстве проходил силовой кабель.

"На начальном этапе распространение пламени было зафиксировано по траектории вверх от места первичного термического воздействия с последующим распространением вверх на большой площади. Интенсивному горению способствовали внутренние вихревые потоки, огонь также распространялся по внутристенным полостям", – отметил он.

Также мужчина вспомнил данные экспертизы, согласно которым очаг первичного термического влияния располагался в скрытой полости между третьим и четвертым этажами ТЦ в районе батутного центра.

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Между тем сотрудник МЧС добавил, что сейчас на экспертизу отправлено около 100 предметов, которые имеют значение в деле и пригодны для криминалистической идентификации.

"В экспертизе также указано, что проводится 26 экспертиз. Эксперты исследуют остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагменты внутреннего убранства. Есть основания полагать, что эти материалы не соответствуют утвержденным в России государственным стандартам", – констатировал собеседник.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента, среди которых 41 ребенок. Следственный комитет России предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре.

Теги: Пожар в Кемерово Новости России Расследования Пожар Чрезвычайное происшествие
Источник: 24 Канал
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