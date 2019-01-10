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      Как найти психолога, который подходит именно вам и не натолкнуться на мошенников

      14 Читати новину українською
      Как выбрать психолога: советы
      Как выбрать психолога: советы / pixabay.com

      Прежде всего стоит обратить внимание на образование – психолог должен быть дипломированным специалистом в области психологии и медицины.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказали специалисты ОО Development Foundation (DF).

      Они отметили, что каждый, кто приходит на прием, может не стесняться просить врача показать подтверждение профессионализма. Или, что проще, почитать о нем в сети, поискать отзывы клиентов или промониторить его социальные сети.

      Огромный перечень научных званий не всегда является признаком практика или профессионала. Теоретик может растеряться от вида простейших эмоций пациента. Поэтому старайтесь выбирать тех специалистов, которые постоянно практикуют,
      – отметили эксперты

      Работа с психологом должна приносить результат, поэтому прежде всего следует учитывать собственные ощущения. Профессионал, следит за клиентом, регулярно отмечает изменение его состояния и вместе с ним это обсуждает и анализирует.

      Як вибрати психолога
      Если вы не чувствуете результата – лучше сменить психолога

      При первом контакте можно спросить психолога, имеет ли он опыт работы с конкретной проблемой – это нормально. Настоящий специалист во время первой беседы никогда не будет вас просить повторно посетить его сеансы или рекомендовать что-то, не до конца разобравшись с проблемой. Однако традиционная психология обычно рассчитана минимум на 8-10 сессий. Опять же, в зависимости от того, с каким запросом приходит человек. Это всегда обсуждается и можно договариваться, – отметили специалисты.

      Если вы планируете посетить психолога впервые, волноваться нет причин. Главное понимать, что это – ваше решение, вы можете изменить в любой момент. В начале встречи спросите о ее продолжительности и условиях. Если что-то не понятно или вы сомневаетесь – можете переспросить. Стоит помнить, что консультация у психолога – это отношения на равных, где обе стороны понимают свои права и обязанности.

      В психотерапии главное – доверие и контакт. Поэтому, если при встрече вы поняли, что с этим человеком вам комфортно – это уже большой плюс.

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      Теги: Здоровье Психология Советы
      Источник: Здоров'я 24
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