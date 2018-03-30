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Как накачать идеальный пресс: советы тренера

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Как получить идеальный пресс
Как получить идеальный пресс / Фото из Іnstagram

Чтобы упражнения на пресс действительно были действенными, надо соблюдать технику дыхания. Об этом рассказал известный фитнес-тренер голливудских звезд Стив Зим.

По словам Стива, получить идеальный пресс удастся, не только соблюдая технику упражнений для пресса, но и техники правильного дыхания, пишет Independent.

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Дыхание – важнейшая часть тренировки, когда речь идет о прессе. Если вы мечтаете об идеальном прессе, вам нужно уделить особое внимание дыханию,
– отмечает специалист.

Зим советует одновременно с резким выдохом через нос втягивать живот как можно сильнее и следить за тем, чтобы дыхание и движение живота были синхронными.

Хотя дыхания является одним из самых эффективных способов получить заветные кубики, тренер также отмечает, что для достижения желаемого результата нужно выполнять ряд интенсивных упражнений.

Лучшими упражнениями для мышц живота Зим называет скручивания на Bosu-мяче, стретч наклонности, а также ряд упражнений на Медбол (твердом медицинском мяче, который используют во время реабилитаций).

Также во время интенсивных упражнений на пресс Стив советует держать язык за сомкнутыми зубами. Это позволит избежать напряжения в области шеи и направить максимум усилий на укрепление мышц живота.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Фитнес
Источник: 24 Канал
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