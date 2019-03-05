Обеспеченная старость: ценные бумаги вместо нищей пенсии

Большинство украинских пенсионеров – бедные. Ведь наша пенсионная система крайне неэффективна. Еще хуже – будущие пенсионеры, даже при условии регулярных отчислений единого социального взноса, не имеют никаких накоплений. Но велосипед придумывать не надо – в мире уже есть хорошие рецепты, как выбраться из дефицитно-пенсионной ямы. Надо лишь приспособить их к нашим реалиям и начать что-то делать.

Деньги на пенсию можно откладывать и хранить различными способами. В Украине сейчас мы делаем обязательные отчисления с зарплаты государству, которое перераспределяет наши деньги нынешним пенсионерам. Они не накапливаются и не хранятся. Их просто тратят на содержание наших родителей, дедов, соседей. Денег на нашу с вами будущую пенсию у государства просто нет. Вопрос – кто через 20, 30, 40 лет будет содержать нас, когда станем пенсионерами?

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Единственный ответ – надо реформировать пенсионную систему. Не просто откладывать деньги, но и приумножать их. Например, с помощью инвестирования в различные финансовые инструменты – в частности, ценные бумаги. Как это все может работать и насколько фондовый рынок может быть инструментом, чтобы люди смогли обеспечить себе старость – журналисты 24 канала спросили у экспертов.

Почему пенсии маленькие

Украине от Советского Союза досталась солидарная система: все отчисления с зарплат идут в общий фонд, не накапливаются, а распределяются между имеющейся количеством пенсионеров.

По данным Укрстата, пенсионеров в 2018 году было 11 миллионов 725 тысяч, работающих украинцев – 16 миллионов 400 тысяч. При этом, по разным оценкам, от 30 до 45% из них работают неофициально, следовательно, недоплачивают единый социальный взнос, из которого содержится наш Пенсионный фонд.

Получается, что на одного плательщика в Пенсионный фонд приходится более одного пенсионера. Отсюда и чрезвычайно низкий уровень пенсий. Возможно, украинские чиновники и хотели бы увеличить пенсии в четыре раза (особенно перед выборами), но где взять эти деньги?

Поэтому – солидарная пенсионная система себя изжила, пояснил в комментарии 24 каналу соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин. Она хороша для стран, где высока доля молодого населения, и маленькая – пенсионеров.

Или нам нужно резко увеличить количество трудоспособного населения (что невозможно). Или – резко уменьшить количество пенсионеров (что противозаконно). Или – заставить деньги работать. Что законно, возможно и перспективно.

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Как сделать старость украинцев обеспеченной

В мире существуют еще несколько типов пенсионных систем, отметил Анатолий Амелин. Чтобы человек при выходе на пенсию мог позволить себе достойную старость и уровень жизни не хуже, или как минимум – лишь чуть хуже, чем когда работал, много стран используют накопительную пенсионную систему. Есть страховые, есть фондовые программы.

Эксперт объяснил принцип действия: человек со своей зарплаты ежемесячно отчисляет некую сумму денег, которая накапливается на его счете. Но деньги не просто зачисляются на счет. Фонды, управляющие этими активами, их инвестируют: в государственные ценные бумаги, в облигации, акции растущих компаний.

Если экономика развивается, растет капитализация этих компаний, выплачиваются хорошие проценты по облигациям, корпоративным и государственным, то фонды вырастают. При этом люди, выходя на пенсию, имеют достаточно большой капитал,

– уточнил Амелин.

Есть разные модели дальнейшего распоряжения этими деньгами. Можно сразу забрать всю накопленную сумму. Можно договориться со страховой компанией, передать всю сумму ей и получать пожизненную пенсию – согласно контракту, будут выплачивать ежемесячно определенную сумму. А можно сделать рассрочку: фонд будет выплачивать накопленную сумму в рассрочку в течение 5, 10 или 30, как договорятся.

Такая модель используется многими странами. Она дает возможность иметь гораздо больший доход при достижении пенсионного возраста, чем солидарная система.

Пенсионные деньги нужно "растить"

Сам себе инвестор

В Украине сейчас любой желающий может открыть банковский депозит, класть туда отчисления с зарплаты (или дохода), а потом инвестировать эти деньги в любые активы – акции, облигации. Таким образом, украинцы могут получать прибыли и накапливать на старость.

Основатель социального проекта "Семейный Бюджет" Любомир Остапов в комментарии 24 каналу отметил: в Украине уже есть рынок государственных облигаций. Их в портфеле физических лиц более чем на 6,8 миллиарда гривен на начало 2019 года. А вот в части акций компаний и фондов этот рынок не развит.

Однако в рамках 50 тысяч евро в год украинцы могут инвестировать на биржах Нью-Йорка и Лондона. Рост транзакций в рамках e-лимитов с 7 февраля 2019 года демонстрирует, что количество украинцев, пользующихся такой возможностью, растет,

– отметил Остапов.

Но покупать акции иностранных эмитентов в Украине – однозначно безопаснее, акцентировал член правления Национального депозитария Украины Андрей Порада. Потому что акции, которые официально имеют разрешение для обращения в Украине, находятся:

а) в рамках правового регулирования законодательства Украины, которое защищает права инвесторов;

б) в рамках той юрисдикции, где зарегистрирован эмитент ценных бумаг.

Сегодня уже упрощен доступ иностранных ценных бумаг на отечественный рынок. И для инвестора в Украине нет никакой разницы в способе их приобретения в сравнении с акциями украинских эмитентов. Сам инвестор выбирает, что для него является приоритетом: долгосрочная инвестиция, рост акций в определенной перспективе или получения дивидендов.

Но самый большой риск – если вы сами управляете своими деньгами – не можете свой маленький портфель эффективно диверсифицировать, снизить риски, пояснил Анатолий Амелин. А в рамках фонда, где десятки тысяч участников, большие суммы – это можно сделать. Даже если какой-то эмитент или какие-то бумаги объявляют дефолт, то в рамках всего портфеля потери будут незначительные. А если один человек купит облигации, по которым случится дефолт – он потеряет все.

Поэтому, соглашаются эксперты, для начальных капиталов все же стоит рассматривать и сравнивать негосударственные пенсионные фонды и накопительные страховые программы, ведь там деньги инвестируют профессиональные управляющие.

Накопительная пенсионная система способна позаботиться о будущих пенсионерах

Стоит ли доверять негосударственным пенсионным фондам

Получить эффект от биржевой торговли возможно только при наличии значительной суммы свободных средств – не менее 300 тысяч гривен, пояснил в комментарии 24 каналу кандидат экономических наук, преподаватель Запорожского национального университета Константин Денисов. И обычно человек не играет на бирже сам, а пользуется услугами посредников. Это могут быть отдельные брокеры или компании по управлению активами, управляющие активами негосударственных пенсионных фондов.

Инвестирования в негосударственные пенсионные фонды Денисов назвал более привлекательным. И объяснил, почему.

1. Негосударственные пенсионные фонды начисляют проценты на привлеченные от населения вклады. Правда, им запрещено в договоре четко определять ставку этого процента, она может колебаться в зависимости от рыночной ситуации. Законом определено, что минимальный ежемесячный взнос должен составлять не менее 10% от минимальной заработной платы (сегодня – это 417,3 гривен).

Плательщики таких взносов пользуются правом на налоговые льготы при налогообложении собственного дохода (если делают взносы в свою пользу, а также в пользу членов своей семьи), что предусмотрено ст.166 Налогового кодекса Украины.

2. Закон Украины "О негосударственном пенсионном страховании" четко указывает, что ни один частный пенсионный фонд не может быть ликвидирован до момента окончательной выплаты им всех обязательств перед своими клиентами.

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Минусы и риски для современных вкладчиков

Кандидат экономических наук, профессор Валентина Лебедева в комментарии 24 каналу объяснила, что главный риск инвестирования в ценные бумаги – нечестность компаний-эмитентов.

Мотивом покупки ценных бумаг на фондовой бирже является получение дивидендов – части прибыли компании, которая выпустила акции. Если собрание акционеров приняло решение о направлении прибыли в полном объеме на развитие компании, то акционеры дивидендов не получат.

Можно быть уверенными, что мажоритарные акционеры, владеющие контрольным пакетом акций, примут именно такие решения. И миноритарные акционеры (пенсионеры и т. п) не получат ни копейки. Избавиться от акций можно, продав их на бирже, но их никто не купит. Пенсионеры свои деньги не вернут. Опыт сертификатов приватизации с покупкой акций в обмен на сертификаты – яркое тому свидетельство,

– объяснила она.

На Западе, отметила Лебедева, сложилась все же определенная традиция выплаты рядовым акционерам в конце года хоть каких-то дивидендов ("рождественские квитанции", в частности). Из расчета, что люди купят новые акции и принесут компании новые деньги. Западным владельцам компаний некуда убегать. Они продолжают бизнес в своей стране и думают о своем завтрашнем дне. А представители отечественного бизнеса, к сожалению, складывают деньги в западные банки из расчета – в подходящий момент выехать на Запад.

Именно поэтому, акцентировал Анатолий Амелин, накопительная модель пенсионной системы возможна лишь там, где есть эффективная судебная система, защита частной собственности.

Также нужен эффективный фондовый рынок, где есть регулировка. Как правило, это одна биржа – центр ликвидности, где есть система взаимодействия эмитентов с инвесторами, есть заинтересованность у инвесторов. И – растущая экономика. При растущей экономике темпы роста на фондовой бирже опережают рост экономики.



Украине еще надо реформироваться, чтобы достичь "пенсионного рая"

Как будущие пенсии способны развить экономику

Вы удивитесь, но экономика и пенсионные деньги – понятия взаимозависимые. Деньги, которые пенсионные фонды инвестируют в экономику – ускоряют ее рост, отметил Анатолий Амелин. Пример Польши: в свое время они накопили более 70 миллиардов евро в пенсионные активы, которые инвестировали в польские компании, вышли на фондовую биржу и превратились в достаточно крупные европейские корпорации.

Для Украины это тоже хороший шаг. Но нам необходимо переструктурировать наш фондовый рынок, чтобы была одна биржа. Возможно, есть смысл объединить все регуляторы в один. И также нужно создать условия, чтобы эмитенты выходили на рынок. Тогда для пенсионных фондов будет создаваться качественный актив для инвестирования,

– уточнил Амелин.

Институт будущего посчитал, что реализация накопительной пенсионной модели в Украине, аккумулирование средств и их инвестирование в экономику дополнительно ускорит украинскую экономику на 1,5-3% в год. У нас есть большой дефицит инвестиционных ресурсов. И пенсионный фонд мог бы его заполнить, убежден Амелин.

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Когда в Украине сможет заработать накопительная пенсионная модель

При правильной постановке задачи мы можем за 2 года привести инфраструктуру к необходимому виду, консолидировать регуляцию, убежден Амелин. Конечно, необходимо завершить реформу судебной системы.

Если бы в 2019 году мы начали это делать, то в 2021 году эта модель смогла бы эффективно функционировать. Но у нас не все задачи умеют четко ставить, и нет мотивации эти задачи решать,

– отметил эксперт.

Он привел пример: когда был членом Национальной комиссии по ценным бумагам, там провели реформу депозитарной системы – за 2 года. Французы такую же реформу проводили 5 лет.

Поэтому кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – находит оправдания, убежден эксперт. Возможно, когда страсти по выборам улягутся, наши политики и чиновники все же захотят.