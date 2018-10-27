02:31
28 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Как Наоми Кэмпбелл поддерживает стройное тело в форме: видео

      300 Читати новину українською
      Наоми Кэмпбелл
      Наоми Кэмпбелл

      48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл каждый раз демонстрирует, что она неподвластна времени. В свои 48 лет Кэмпбелл поражает стройным телом.

      Модель активно работает, чтобы поддерживать фигуру в идеальной форме. Недавно Наоми выложила в Instagram видео одной из тренировок.

      Читайте также: Наоми Кэмпбелл шокировала странным поведением в самолете: модель заподозрили в психической болезни

      На кадрах Кэмпбелл показала два упражнения, где приседает в выпаде, а также поднимает ноги, вися на перекладине.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

      Еще одно видео выложил тренер звездной модели.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Joe Holder (@ochosystem)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

       

      Теги: Здоровье LifeStyle Мода Наоми Кэмпбелл Фитнес
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 27 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 27 октября: ДТП на гонках в Кривом Роге, стрельба в США, перевод часов
      27 октября , 22:24 Главные новости 27 октября: ДТП на гонках в Кривом Роге, стрельба в США, перевод часов
      Умберто Еко: прокачай своє Середньовіччя, або Нетипова історія "темних часів"
      27 октября , 22:00 Умберто Еко: прокачай своє Середньовіччя, або Нетипова історія "темних часів"
      Наталія Лебідь
      Как легче пережить переход на зимнее время: важные советы
      27 октября , 20:45 Как легче пережить переход на зимнее время: важные советы
      Анна Косинська 12 2657
      Деревянченко - Джейкобс: анонс чемпинського поединка
      27 октября , 20:29 Деревянченко - Джейкобс: анонс чемпинського поединка
      Завидно, потому что дорого – сколько стоит отдых в Крыму сегодня
      27 октября , 19:00 Завидно, потому что дорого – сколько стоит отдых в Крыму сегодня
      Ольга Черненко
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук