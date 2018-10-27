Как Наоми Кэмпбелл поддерживает стройное тело в форме: видео
48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл каждый раз демонстрирует, что она неподвластна времени. В свои 48 лет Кэмпбелл поражает стройным телом.
Модель активно работает, чтобы поддерживать фигуру в идеальной форме. Недавно Наоми выложила в Instagram видео одной из тренировок.
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На кадрах Кэмпбелл показала два упражнения, где приседает в выпаде, а также поднимает ноги, вися на перекладине.
Еще одно видео выложил тренер звездной модели.
Источник: 24 Канал
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