Как Наоми Кэмпбелл поддерживает стройное тело в форме: видео

48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл каждый раз демонстрирует, что она неподвластна времени. В свои 48 лет Кэмпбелл поражает стройным телом.

Модель активно работает, чтобы поддерживать фигуру в идеальной форме. Недавно Наоми выложила в Instagram видео одной из тренировок.

Читайте также: Наоми Кэмпбелл шокировала странным поведением в самолете: модель заподозрили в психической болезни

На кадрах Кэмпбелл показала два упражнения, где приседает в выпаде, а также поднимает ноги, вися на перекладине.

Еще одно видео выложил тренер звездной модели.