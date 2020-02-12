Как нардепы от "Слуги народа" и "ОПЗЖ" брали на поруки топовых коррупционеров: детали

Депутатов не пугает ни потеря мандата, ни доверия избирателей. Чем руководствуются народные избранники, публично защищая коррупционеров?

Уявіть, що ви народний депутат. Ваш основний актив, найдорожче, чим ви володієте – це довіра і підтримка ваших виборців. Що може примусити вас бігти в суд і брати на поруки топових корупціонерів, затриманих детективами НАБУ?

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Гроші? Хіба вони. Інших мотивів я знайти не можу. Має ж щось компенсувати очевидну втрату довіри виборців, яким просто неможливо пояснити таку поведінку.

А може народні депутати біжать захищати права бідось, які вкрали мільйони наших податків від незаконного переслідування упирів з Національного антикорупційного бюро? Розберімось на кількох прикладах.

Паркінг замість басейну

У минулому блозі я розповідав, як детективи НАБУ наздогнали ексголовного архітектора столиці та генерального директора компанії забудовника.

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Якщо коротко, то забудовник, отримавши київську землю, замість басейну для середньої школи збудував багаторівневий паркінг. Головний архітектор йому в цьому дуже допоміг, "совєршенно безвозмєздно", як ви розумієте.





У школі Києва збудували паркінг замість басейну / Фото: Главком У школі Києва збудували паркінг замість басейну / Фото: Главком

Батьківський комітет школи офігів від наглості і забудовника, і архітектора, після чого звернувся до правоохоронців. Власне за цим зверненням детективи НАБУ і наздогнали ділків. На днях "підсліпкуватому" ексголовному архітектору, який не бачив різницю між басейном і паркінгом, обирали запобіжний захід.

Київським школярам плавати на бетоні паркінгу? Мова тут вже йде про оборудку в столиці.

А знаєте хто прийшов в суд, брати на поруки того ексголовного архітектора столиці? Київський мажоритарник від "Слуги Народу" – Ганна Бондар!



Бондар Ганна / Фото: Слуга народу Бондар Ганна / Фото: Слуга народу

Тобто людина, яка стала депутатом лише завдяки антикорупційній риториці Зеленського, приходить брати на поруки корупціонера, який кинув дітей київських виборців? Цікаво що з цього приводу думає Зеленський, і як сама Ганна Бондар буде свій вчинок пояснювати киянам, на голоси яких вона сподівається. Дуже хочу вірити, що сподівається марно.

Окрім депутатки Бондар брати архітектора на поруки приперся мажоритарник від "Опозиційної платформи — За життя" Олександр Лукашев.



Олександр Лукашев / Фото з соцмереж Олександр Лукашев / Фото з соцмереж

Ну, але цей хоч на Луганщині обирався і, на відміну від Бондар, може собі дозволити в носі мати думку київських виборців.

У підсумку, суд відпустив ексголовного архітектора столиці на поруки цих двох депутатів. Сподіваюся, що це кінець політичної кар’єри обох. Ну, Бондар, принаймні точно. Бо не можна так, пробачте, гидити на голову власних виборців.

Ну і щоб ви бува не подумали, що це єдиний приклад, коли народні депутати прибігають в суд рятувати корупціонерів, розповім ще кілька історій.

Розтрата 50 мільйонів гривень Борисом Бабіним

Інший "слуга народу" Богдан Яременко прийшов в суду брати на поруки колишнього урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Бориса Бабіна.



Борис Бабін та Богдан Яременко / Колаж 24 каналу

Детективи НАБУ підозрюють останнього у заволодінні понад 50 мільйонів наших з вами гривень. У цій справі, до слова, фігурує впливовий депутат минулого скликання Георгій Логвинський.



Яременко – теж київський мажоритарник. Сподіваюся, що столичні виборці питатимуть його в тому числі про цей зашквар. Чому в тому числі? Тому що окрім зашквару з поруками корупціонера, ну і переписки зі шльондрою прямо в сесійній залі (так, це той самий депутат), Яременко встиг підписати незаконну постанову про звільнення директора НАБУ і проголосував за фейкову ліквідацію депутатської недоторканності.

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Хороший депутат, успішний. З великим політичним майбутнім. Десь таким самим як Ганна Бондар, про яку розповідав вище. Політичне виживання цих депутатів напряму залежить від адекватності київських виборців. Ну от перевіримо цю адекватність.

Ну і під кінець ще один приклад зневаги до виборців і захисту ТОП-корупціонерів народними депутатами.

Розтрата 50 мільйонів гривень ексзаступницею міністра юстиції Наталією Бернацькою



Наталя Бернацька / Фото: Міністерство юстиції України

Брати Бернацьку на поруки в суд приперлися депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк і його колега з "ОПЗЖ" Олександр Качний. Якісь там 50 мільйонів стирили в платників податків. Треба ж захистити бідосю від переслідування НАБУ.



Сергій Нагорняк та Олександр Качний / Колаж 24 каналу

Добре, що антикорупційний суд відкинув пропозицію зашкварених депутатів.

Дуже хочу сподіватися, що публічний захист цими (та іншими) депутатами ТОП-корупціонерів буде кінцем їх політичної кар'єри. Інакше ми, як виборці, варті таких депутатів і їхнього до нас ставлення. Ніколи нормальний депутат, який поважає своїх виборців, не буде ризикувати їх довірою, публічно захищаючи топових корупціонерів. Шановні виборці, давайте робити відповідні висновки.