Как нардепы от "Слуги народа" и "ОПЗЖ" брали на поруки топовых коррупционеров: детали
Депутатов не пугает ни потеря мандата, ни доверия избирателей. Чем руководствуются народные избранники, публично защищая коррупционеров?
Уявіть, що ви народний депутат. Ваш основний актив, найдорожче, чим ви володієте – це довіра і підтримка ваших виборців. Що може примусити вас бігти в суд і брати на поруки топових корупціонерів, затриманих детективами НАБУ?
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Гроші? Хіба вони. Інших мотивів я знайти не можу. Має ж щось компенсувати очевидну втрату довіри виборців, яким просто неможливо пояснити таку поведінку.
А може народні депутати біжать захищати права бідось, які вкрали мільйони наших податків від незаконного переслідування упирів з Національного антикорупційного бюро? Розберімось на кількох прикладах.
Паркінг замість басейну
У минулому блозі я розповідав, як детективи НАБУ наздогнали ексголовного архітектора столиці та генерального директора компанії забудовника.
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У школі Києва збудували паркінг замість басейну / Фото: Главком
Бондар Ганна / Фото: Слуга народу
Олександр Лукашев / Фото з соцмереж
Розтрата 50 мільйонів гривень Борисом Бабіним
Інший "слуга народу" Богдан Яременко прийшов в суду брати на поруки колишнього урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Бориса Бабіна.
Борис Бабін та Богдан Яременко / Колаж 24 каналу
Детективи НАБУ підозрюють останнього у заволодінні понад 50 мільйонів наших з вами гривень. У цій справі, до слова, фігурує впливовий депутат минулого скликання Георгій Логвинський.
Яременко – теж київський мажоритарник. Сподіваюся, що столичні виборці питатимуть його в тому числі про цей зашквар. Чому в тому числі? Тому що окрім зашквару з поруками корупціонера, ну і переписки зі шльондрою прямо в сесійній залі (так, це той самий депутат), Яременко встиг підписати незаконну постанову про звільнення директора НАБУ і проголосував за фейкову ліквідацію депутатської недоторканності.
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Хороший депутат, успішний. З великим політичним майбутнім. Десь таким самим як Ганна Бондар, про яку розповідав вище. Політичне виживання цих депутатів напряму залежить від адекватності київських виборців. Ну от перевіримо цю адекватність.
Ну і під кінець ще один приклад зневаги до виборців і захисту ТОП-корупціонерів народними депутатами.
Розтрата 50 мільйонів гривень ексзаступницею міністра юстиції Наталією Бернацькою
Наталя Бернацька / Фото: Міністерство юстиції України
Брати Бернацьку на поруки в суд приперлися депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк і його колега з "ОПЗЖ" Олександр Качний. Якісь там 50 мільйонів стирили в платників податків. Треба ж захистити бідосю від переслідування НАБУ.
Сергій Нагорняк та Олександр Качний / Колаж 24 каналу
Добре, що антикорупційний суд відкинув пропозицію зашкварених депутатів.
Дуже хочу сподіватися, що публічний захист цими (та іншими) депутатами ТОП-корупціонерів буде кінцем їх політичної кар'єри. Інакше ми, як виборці, варті таких депутатів і їхнього до нас ставлення. Ніколи нормальний депутат, який поважає своїх виборців, не буде ризикувати їх довірою, публічно захищаючи топових корупціонерів. Шановні виборці, давайте робити відповідні висновки.