20:11
12 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ветеранский бейби-бум в России. Арифметическая истерика
      Вєсті Кремля
      21:09, 11 февраля
      Вести UA: Мощные нашептывания Ермака. "Ленинские" мысли Витренко
      Вєсті.UA
      19:54, 11 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020

      Как нардепы от "Слуги народа" и "ОПЗЖ" брали на поруки топовых коррупционеров: детали

      Право на достоинство 20 Читати новину українською

      Депутатов не пугает ни потеря мандата, ни доверия избирателей. Чем руководствуются народные избранники, публично защищая коррупционеров?

      Уявіть, що ви народний депутат. Ваш основний актив, найдорожче, чим ви володієте – це довіра і підтримка ваших виборців. Що може примусити вас бігти в суд і брати на поруки топових корупціонерів, затриманих детективами НАБУ?

      Читайте также: Що відомо про одіозних суддів, які очолили надважливі суди України

      Гроші? Хіба вони. Інших мотивів я знайти не можу. Має ж щось компенсувати очевидну втрату довіри виборців, яким просто неможливо пояснити таку поведінку.

      А може народні депутати біжать захищати права бідось, які вкрали мільйони наших податків від незаконного переслідування упирів з Національного антикорупційного бюро? Розберімось на кількох прикладах. 

      Паркінг замість басейну

      У минулому блозі я розповідав, як детективи НАБУ наздогнали ексголовного архітектора столиці та генерального директора компанії забудовника. 

      Узнайте больше: Паркінг замість басейну збудували в київській школі

      Якщо коротко, то забудовник, отримавши київську землю, замість басейну для середньої школи збудував багаторівневий паркінг. Головний архітектор йому в цьому дуже допоміг, "совєршенно безвозмєздно", як ви розумієте. 

      Паркінг замість басейну: що відомо
      У школі Києва збудували паркінг замість басейну / Фото: Главком
       
      Батьківський комітет школи офігів від наглості і забудовника, і архітектора, після чого звернувся до правоохоронців. Власне за цим зверненням детективи НАБУ і наздогнали ділків. На днях "підсліпкуватому" ексголовному архітектору, який не бачив різницю між басейном і паркінгом, обирали запобіжний захід.
       
      Київським школярам плавати на бетоні паркінгу? Мова тут вже йде про оборудку в столиці. 
       
      А знаєте хто прийшов в суд, брати на поруки того ексголовного архітектора столиці? Київський мажоритарник від "Слуги Народу" –  Ганна Бондар!
       
      Ганна Бондар
      Бондар Ганна / Фото: Слуга народу
       
      Тобто людина, яка стала депутатом лише завдяки антикорупційній риториці Зеленського, приходить брати на поруки корупціонера, який кинув дітей київських виборців? Цікаво що з цього приводу думає Зеленський, і як сама Ганна Бондар буде свій вчинок пояснювати киянам, на голоси яких вона сподівається. Дуже хочу вірити, що сподівається марно.
       
      Окрім депутатки Бондар брати архітектора на поруки приперся мажоритарник від "Опозиційної платформи — За життя"  Олександр Лукашев.
       
      Олександр Лукашев
      Олександр Лукашев / Фото з соцмереж
       
      Ну, але цей хоч на Луганщині обирався і, на відміну від Бондар, може собі дозволити в носі мати думку київських виборців.
       
      У підсумку, суд відпустив ексголовного архітектора столиці на поруки цих двох депутатів. Сподіваюся, що це кінець політичної кар’єри обох. Ну, Бондар, принаймні точно. Бо не можна так, пробачте, гидити на голову власних виборців.
       
      Ну і щоб ви бува не подумали, що це єдиний приклад, коли народні депутати прибігають в суд рятувати корупціонерів, розповім ще кілька історій.

      Розтрата 50 мільйонів гривень Борисом Бабіним

      Інший "слуга народу" Богдан Яременко прийшов в суду брати на поруки колишнього урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Бориса Бабіна.

      Борис Бабін та Богдан Яременко
      Борис Бабін та Богдан Яременко / Колаж 24 каналу

      Детективи НАБУ підозрюють останнього у заволодінні понад 50 мільйонів наших з вами гривень. У цій справі, до слова, фігурує впливовий депутат минулого скликання Георгій Логвинський.

      Яременко – теж київський мажоритарник. Сподіваюся, що столичні виборці питатимуть його в тому числі про цей зашквар. Чому в тому числі? Тому що окрім зашквару з поруками корупціонера, ну і переписки зі шльондрою прямо в сесійній залі (так, це той самий депутат), Яременко встиг підписати незаконну постанову про звільнення директора НАБУ і проголосував за фейкову ліквідацію депутатської недоторканності.

      Интересно: Ганьба, Яременко, повії: як український депутат набув світової "слави"

      Хороший депутат, успішний. З великим політичним майбутнім. Десь таким самим як Ганна Бондар, про яку розповідав вище. Політичне виживання цих депутатів напряму залежить від адекватності київських виборців. Ну от перевіримо цю адекватність.

      Ну і під кінець ще один приклад зневаги до виборців і захисту ТОП-корупціонерів народними депутатами.

      Розтрата 50 мільйонів гривень ексзаступницею міністра юстиції Наталією Бернацькою

      Наталія Бернацька
      Наталя Бернацька / Фото: Міністерство юстиції України

      Брати Бернацьку на поруки в суд приперлися депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк і його колега з "ОПЗЖ" Олександр Качний. Якісь там 50 мільйонів стирили в платників податків. Треба ж захистити бідосю від переслідування НАБУ.

      Качний та Нагорняк
      Сергій Нагорняк та Олександр Качний / Колаж 24 каналу

      Добре, що антикорупційний суд відкинув пропозицію зашкварених депутатів.

      Дуже хочу сподіватися, що публічний захист цими (та іншими) депутатами ТОП-корупціонерів буде кінцем їх політичної кар'єри. Інакше ми, як виборці, варті таких депутатів і їхнього до нас ставлення. Ніколи нормальний депутат, який поважає своїх виборців, не буде ризикувати їх довірою, публічно захищаючи топових корупціонерів. Шановні виборці, давайте робити відповідні висновки. 

      В Украине планируют прекратить измерять газ в кубометрах: что это значит
      сегодня
      2305
      Автор: Виталий Шабунин
      Теги: Новости политики Новости Киева Видеоблоги Оппозиционная платформа – За жизнь Слуга народа Коррупция НАБУ Право на достоинство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:00 Новый этап путинских репрессий: кто стал жертвами государственного садизма
      Іван Яковина 32
      сегодня , 19:30 Как нардепы от "Слуги народа" и "ОПЗЖ" брали на поруки топовых коррупционеров: детали
      Віталій Шабунін 20
      11 февраля , 14:00 Коронавирус в Китае: как эпидемия влияет на экономику и бизнес
      Тетяна Панасюк 679
      10 февраля , 14:00 Батуми – новый Дубай: ТОП-5 причин купить недвижимость в Грузии
      292
      сегодня , 19:01 Готова ли Украина к борьбе с коронавирусом: эксклюзивное интервью со Скалецкой
      Альона Чернецька 172
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук