Как нарисовать стрелки с помощью туши: видео

Бьюти-блогер Чарми Джейн показала, как можно заменить лайнер на обычную тушь для ресниц.

Чарми в коротком ролике продемонстрировала, как сделала идеальные стрелки тушью. Этот лайфхак сэкономит и деньги на новый лайнер, и место в косметичке. Кроме того, таким способом можно даже оформить брови.

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Для идеальных стрелок тушью вам нужна сама тушь и тонкая или широкая кисточка. Наберите немного туши на косточку и промалюйте стрелки.

Когда вы не можете найти лайнер для глаз, используйте свою тушь для ресниц. На самом деле она работает не хуже,

– подписала видео блогер.

Допис, поширений MAKEUP & RANDOMNESS (@charmiejanee) 12 Лип 2017 р. о 2:01 PDT