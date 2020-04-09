Как нарушают карантин в Киеве и сколько составлено админпротоколов

В Киеве многие придерживаются карантина: не выходят в город и не передвигаются по городу без необходимости. Но есть и те, кто этими правилами пренебрегает. И таких правоохранители штрафуют. В частности, сегодня полиция Киева уже составила более 600 админпротоколов в отношении таких нарушений.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга. По его словам, по состоянию на 9 апреля правоохранители столицы составили 622 админпротокола в отношении нарушителей.

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Из них, в частности,

39 – за пребывание в общественном месте без масок;

– за пребывание в общественном месте без масок; 10 – за перемещение группой больше двух людей;

– за перемещение группой больше двух людей; 20 – за посещение парков и скверов;

– за посещение парков и скверов; 6 – за посещение спортплощадок.

Кличко добавил, что за нарушение правил обсервации в Киеве составили 64 протокола. Всего полиция проверила соблюдение такого режима у 637 человек.

"Контроль будет. Правила должны соблюдать все. Потому что в этом случае это вопрос здоровья и жизни", – подчеркнул мэр Киева.

Также он в третий раз обратился к киевлянам, чтобы те оставались на праздники дома с родными.

Если вы пренебрегаете своим здоровьем, подумайте о своих детях, родителях, женах и мужьях. Не соблюдая правила, вы ставите под удар их безопасность и их жизни. Потому что мы ответственны за наших родных. Подумайте, пожалуйста, об этом,

– подчеркнул киевский мэр.

Важно! По состоянию на 9 апреля коронавирусом в Киеве заболели 335 человек, в частности полуторагодовалая девочка. К сожалению, 5 человек умерли.

К слову, 7 апреля Кличко говорил, что за первые 5 админпротоколов в бюджет столицы поступили 91 тысяча 800 гривен.

Кроме того, в Киеве открыли четыре уголовных дела о нарушении карантина:

одно – за подвержение лица опасности заражения вирусом,

три – за нарушение карантинных ограничений.

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Наказание за нарушение условий карантина в Украине: главное

Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни.

чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни. В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет. За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальному исходу, нарушителям будет грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.

Городские, сельские и поселковые советы на своих территориях могут самостоятельно принимать решения, которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению.

которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению. Те лица, которые эти решения не будут выполняться, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.​



Новые карантинные ограничения, действующие в Украине с 6 апреля / инфографика 24 канала

