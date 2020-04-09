Как нарушают карантин в Киеве и сколько составлено админпротоколов
В Киеве многие придерживаются карантина: не выходят в город и не передвигаются по городу без необходимости. Но есть и те, кто этими правилами пренебрегает. И таких правоохранители штрафуют. В частности, сегодня полиция Киева уже составила более 600 админпротоколов в отношении таких нарушений.
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга. По его словам, по состоянию на 9 апреля правоохранители столицы составили 622 админпротокола в отношении нарушителей.
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Из них, в частности,
- 39 – за пребывание в общественном месте без масок;
- 10 – за перемещение группой больше двух людей;
- 20 – за посещение парков и скверов;
- 6 – за посещение спортплощадок.
Кличко добавил, что за нарушение правил обсервации в Киеве составили 64 протокола. Всего полиция проверила соблюдение такого режима у 637 человек.
"Контроль будет. Правила должны соблюдать все. Потому что в этом случае это вопрос здоровья и жизни", – подчеркнул мэр Киева.
Также он в третий раз обратился к киевлянам, чтобы те оставались на праздники дома с родными.
Если вы пренебрегаете своим здоровьем, подумайте о своих детях, родителях, женах и мужьях. Не соблюдая правила, вы ставите под удар их безопасность и их жизни. Потому что мы ответственны за наших родных. Подумайте, пожалуйста, об этом,
– подчеркнул киевский мэр.
Важно! По состоянию на 9 апреля коронавирусом в Киеве заболели 335 человек, в частности полуторагодовалая девочка. К сожалению, 5 человек умерли.
К слову, 7 апреля Кличко говорил, что за первые 5 админпротоколов в бюджет столицы поступили 91 тысяча 800 гривен.
Кроме того, в Киеве открыли четыре уголовных дела о нарушении карантина:
- одно – за подвержение лица опасности заражения вирусом,
- три – за нарушение карантинных ограничений.
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Наказание за нарушение условий карантина в Украине: главное
- Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни.
- В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
- За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальному исходу, нарушителям будет грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.
- Городские, сельские и поселковые советы на своих территориях могут самостоятельно принимать решения, которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению.
- Те лица, которые эти решения не будут выполняться, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.
Новые карантинные ограничения, действующие в Украине с 6 апреля / инфографика 24 канала
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