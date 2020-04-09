13:48
9 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Как нарушают карантин в Киеве и сколько составлено админпротоколов

      - Читати новину українською
      Полиция Киева составила свыше 600 админпротоколов в отношении нарушителей карантина, – Кличко / Пресс-служба Нацполиции

      В Киеве многие придерживаются карантина: не выходят в город и не передвигаются по городу без необходимости. Но есть и те, кто этими правилами пренебрегает. И таких правоохранители штрафуют. В частности, сегодня полиция Киева уже составила более 600 админпротоколов в отношении таких нарушений.

      Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга. По его словам, по состоянию на 9 апреля правоохранители столицы составили 622 админпротокола в отношении нарушителей.

      Советуем ознакомиться Карантин в Украине: кто фиксирует нарушения правил и как налагаются штрафы

      Из них, в частности,

      • 39 – за пребывание в общественном месте без масок;
      • 10 – за перемещение группой больше двух людей;
      • 20 – за посещение парков и скверов;
      • 6 – за посещение спортплощадок.

      Кличко добавил, что за нарушение правил обсервации в Киеве составили 64 протокола. Всего полиция проверила соблюдение такого режима у 637 человек.

      "Контроль будет. Правила должны соблюдать все. Потому что в этом случае это вопрос здоровья и жизни", – подчеркнул мэр Киева.

      Также он в третий раз обратился к киевлянам, чтобы те оставались на праздники дома с родными.

      Если вы пренебрегаете своим здоровьем, подумайте о своих детях, родителях, женах и мужьях. Не соблюдая правила, вы ставите под удар их безопасность и их жизни. Потому что мы ответственны за наших родных. Подумайте, пожалуйста, об этом,
      – подчеркнул киевский мэр.

      Важно! По состоянию на 9 апреля коронавирусом в Киеве заболели 335 человек, в частности полуторагодовалая девочка. К сожалению, 5 человек умерли.

      К слову, 7 апреля Кличко говорил, что за первые 5 админпротоколов в бюджет столицы поступили 91 тысяча 800 гривен.

      Кроме того, в Киеве открыли четыре уголовных дела о нарушении карантина:

      • одно – за подвержение лица опасности заражения вирусом,
      • три – за нарушение карантинных ограничений.

      Обратите внимание Правительство снова изменило правила карантина: детали

      Наказание за нарушение условий карантина в Украине: главное

      • Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни.
      • В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
      • За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальному исходу, нарушителям будет грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.
      • Городские, сельские и поселковые советы на своих территориях могут самостоятельно принимать решения, которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению.
      • Те лица, которые эти решения не будут выполняться, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.​

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Новые карантинные ограничения, действующие в Украине с 6 апреля / инфографика 24 канала
       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Киева Виталий Кличко Полиция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 13:40 Путинские "каникулы": как Кадыров закрыл Чечню от России
      Віталій Портников
      сегодня , 06:45 Чего боится Анджей Дуда: перенесут ли выборы президента Польши
      Ярослав Голобородько