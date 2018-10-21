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      Как Насти Каменских удалось выучить испанский язык за 4 месяца: откровенное признание певицы

      381 Читати новину українською
      Настя Каменских
      Настя Каменских / Фото из свободных источников

      Украинская певица Настя Каменских недавно анонсировала мотивирующий челлендж: артистка предложила сторонникам поставить перед собой цель и достичь ее в течение 4 месяцев. Сама артистка не стояла в стороне от своей инициативы и сама взялась реализовывать задуманное.

      Всего за 4 месяца Настя Каменских изучила иностранный язык. Свои навыки звезда продемонстрировала во время своего визита в США: певица приняла участие в многочисленных интервью и презентациях песни "Peligroso", во время которых свободно общалась на испанском. Как ей это удалось – Настя Каменских откровенно рассказала в программе "Светская жизнь".

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      "Когда ты очень чего-то хочешь – для тебя это становится возможным. Я учила каждый день, я езжу в машине с тетрадью. И даже сейчас в моей гримерке, в моем рюкзаке лежит тетрадь со словами", – призналась Настя Каменских.

       

      Кроме этого, певица рассказала, что в восторге от поездки в США. По ее словам, она является первой украинкой, которая пересекла океан и представила свое творчество на испанском языке. Всего за несколько дней насыщенного тура Настю Каменских начали узнавать на улицах, от чего звезда не сдерживала счастья.

      Третий день промо-тура, мы пошли поесть, я захожу, сидит дедушка, оборачивается и говорит: "Боже, я со своей женой вас видел сегодня утром на шоу. Вы в жизни еще красивее. У вас такая крутая песня, она станет популярной. Это совсем другое место. Ты "высадился", как на Луне, спел – и тебя уже узнают,
      – с восторгом вспомнила Настя Каменских.

      Артистка призвала родителей отдавать своих отпрысков на курсы иностранных языков, ведь это, по ее словам, "расширяет кругозор, а мозг начинает больше работать". Сама Настя Каменских продолжает осваивать новые языки: сейчас она свободно владеет английским, итальянским, украинским, русским и продолжает изучать испанский.

       

      Напомним, что в сентябре зажигательная Настя Каменских находилась в Калифорнии, где при поддержке Потапа представила новую песню "Peligroso". Из солнечного Майами звезда опубликовала немало фото, которые взбудоражили сеть. Сама Настя Каменских с юмором призналась, что снимки ее упругих ягодиц значительно интереснее людям, чем достижения.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Настя Каменских
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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