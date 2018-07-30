Как настоящие Симпсоны: художник "превращает" людей на персонажей мультфильма

Популярный мультсериал "Симпсоны" вдохновил художника на создание новых персонажей. Мужчина берет фото из сети и превращает обычных людей в героев любимого мультфильма.

Главные герои мультсериала "Симпсоны" стали любимыми для миллионов людей во всем мире. Поэтому многие пользователи сети представляют себя жителями вымышленного городка Спрингфилд. Помогает им в этом художник с творческим псевдонимом Luie B Cartoons.

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Хотя свое настоящее имя художник не разглашает, однако его работы вызывают восхищение. Мужчина искусно превращает обычных людей в персонажей "Симпсонов", используя для этого их фото из социальных сетей. Соблазнительные модели, новоиспеченные супруги или крепкие мужчины неожиданно становятся героями блога Luie B Cartoons. Для сравнения художник показывает оригинальное фото, демонстрируя похожесть новых "Симпсонов" на реальных людей.

Допис, поширений Luie B Cartoons (@luiebcartoons) 26 Лип 2018 р. о 5:20 PDT

Допис, поширений Luie B Cartoons (@luiebcartoons) 25 Лип 2018 р. о 12:51 PDT

Допис, поширений Luie B Cartoons (@luiebcartoons) 23 Лип 2018 р. о 7:24 PDT

Допис, поширений Luie B Cartoons (@luiebcartoons) 19 Лип 2018 р. о 9:36 PDT

Допис, поширений Luie B Cartoons (@luiebcartoons) 17 Лип 2018 р. о 2:11 PDT

Допис, поширений Luie B Cartoons (@luiebcartoons) 11 Лип 2018 р. о 5:03 PDT

Допис, поширений Luie B Cartoons (@luiebcartoons) 5 Лип 2018 р. о 2:19 PDT