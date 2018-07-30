Как настоящие Симпсоны: художник "превращает" людей на персонажей мультфильма
Популярный мультсериал "Симпсоны" вдохновил художника на создание новых персонажей. Мужчина берет фото из сети и превращает обычных людей в героев любимого мультфильма.
Главные герои мультсериала "Симпсоны" стали любимыми для миллионов людей во всем мире. Поэтому многие пользователи сети представляют себя жителями вымышленного городка Спрингфилд. Помогает им в этом художник с творческим псевдонимом Luie B Cartoons.
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Хотя свое настоящее имя художник не разглашает, однако его работы вызывают восхищение. Мужчина искусно превращает обычных людей в персонажей "Симпсонов", используя для этого их фото из социальных сетей. Соблазнительные модели, новоиспеченные супруги или крепкие мужчины неожиданно становятся героями блога Luie B Cartoons. Для сравнения художник показывает оригинальное фото, демонстрируя похожесть новых "Симпсонов" на реальных людей.