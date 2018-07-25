Как настроение влияет на питание: интересные факты

По данным диетологов, 25% людей во всем мире имеют избыточный вес из-за неправильного питания и привычки "заедать" стресс и плохое настроение.

Поэтому для того, чтобы сбросить лишние килограммы, не обязательно садиться на жесткие диеты – достаточно скорректировать привычки и рацион, передает Сosmo.

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Поэтому важно знать, какие продукты могут ухудшать настроение. Диетологи советуют уменьшить количество быстрых углеводов (сладости, печенье, сухофрукты, фруктовые соки, сдоба и хлеб и др).

Также следует максимально уменьшить употребление соли и алкоголя. Пейте много воды и проводите время на свежем воздухе. Этого, по словам диетологов, будет вполне достаточно, чтобы естественным образом похудеть.

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