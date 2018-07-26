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Как настроение влияет на производительность человека: неожиданные результаты

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Как настроение влияет на производительность человека
Как настроение влияет на производительность человека / onlinelearningconsortium.org

Канадские ученые изучили, каким образом настрой способен влиять на производительность человека на работе, к примеру, управлять своим временем лучше определять приоритеты в задачах.

Ученые с профессором психологии Университета Ватерлоо Тарой Маколи и кандидатом наук Мартином С. Габелией установили, что хорошее настроение может мешать учету времени и организованности, пишет Daily Mail.

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Однако это утверждение касается экстравертов, потому что в ходе исследования интроверты с плохим настроением останавливали свою работу.

В эксперименте приняли участие 95 человек, ученые изучали их поведение в соответствии к возникновению ежедневных задач и стрессу в зависимости от настроения. Внимание ученых было приковано к эмоциональной реактивности – чувствительности, интенсивности и продолжительности наших эмоциональных реакций, связанных с нашим настроением. Эти компоненты являются определяющими, которые влияют на эффективное функционирование или умение выполнять задания.

Всех людей поделили на группы в зависимости от эмоциональной реактивности – интроверты (люди с низкой реактивностью) и экстраверты (люди с высокой реактивностью).

via GIPHY

Эксперимент показал, что экстраверты в плохом настроении лучше выполняли задания. Но люди с низкой реактивностью показали другой результат – их способности уменьшались наполовину в плохом настроении.

Вывод ученых таков: экстраверты в плохом настроении улучшают навыки, а интроверты наоборот – ухудшают умение выполнять задания.

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Теги: LifeStyle Психология Здоровье Здоровая жизнь исследования
Источник: 24 Канал
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