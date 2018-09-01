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Как настроить цифровое телевидение

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Как настроить цифровое телевидение
Как настроить цифровое телевидение / lifewire.com

1 сентября 2018 года в Украине фактически "насильно", несмотря на решение суда, отключили аналоговое вещание. Только на 70% территории страны есть покрытие цифрового ТВ. Какое оборудование для этого нужно и как настроить дома цифровое телевидение – читайте дальше.

Сарненский районный суд Сумской области своим постановлением запретил Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения совершать любые действия, связанные с прекращением использования технологии аналогового телевидения. Однако руководство страны, несмотря на решение суда, приказало отключить аналоговое телевидение, что является грубым нарушением закона и демократии. И 1 сентября все передающие центры Украины приступили к выполнению приказа.

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Бесплатное цифровое телевидение Т2 позволяет смотреть 32 украинских каналов в высоком качестве. Прием цифрового сигнала осуществляется с эфира. Источник сигнала – ближайший передатчик. Прежде чем покупать какое-либо оборудование, убедитесь, что по месту вашего проживания в принципе возможен прием цифрового эфирного телевидения. Подчеркиваем, что Украина оказалась физически не готова к переходу на "цифру" – лишь на 70% территории есть покрытие.

Информация о расположении передатчиков цифрового телевидения есть на сайте Нацсовета по вопросам телевидения. Если в вашем регионе присутствует покрытие, смело можете переходить к следующим шагам.

Какое оборудование нужно для цифрового телевидения

Для приема цифрового сигнала вам нужно:

  1. Цифровой эфирный приемник DVB-T2 (который надо подключить к телевизору) или телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 – такими являются значительная часть новых телевизоров.
  2. Антенна дециметрового диапазона. Если вы проживаете близко от телебашни, можно использовать комнатную антенну. На значительном расстоянии от передающего телецентра нужно установить внешнюю антенну с усилителем, разместив ее на максимально возможной высоте.

Стоит такое оборудование от 400 гривен.

Читайте также: Цифровое телевидение в Украине: как, когда и кто перейдет

Как настроить цифровое телевидение

Если есть телевизор со встроенным тюнером DVB-T2:

1. Выключите питание телевизора.

2. Подключите кабель антенны к антенному входу цифрового телевизора.

3. Подключите электропитание и включите телевизор.

4. Зайдите в соответствующий раздел меню настроек телевизора и активируйте работу цифрового тюнера (как это сделать должно быть описано в инструкции по эксплуатации телевизора).

5. Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по эксплуатации. Также можно выполнить ручной поиск каналов – для этого нужно ввести номер канала или задействованные в вашем регионе частоты.

Читайте также: Отключение аналогового ТВ в Украине: в каких регионах оно останется

Как настроить цифровую Т2-приставку:

1. Выключите питание телевизора.

2. Подключите кабель антенны к антенному входу цифровой приставки (DVB-T2 приемника). Видео-и аудио кабель (с разноцветными разъемами) подключите к соответствующим выходным разъемам Т2-приставки и к входным разъемам на телевизоре (соответственно цвету). Лучше задействовать соединение T2-приставки с телевизором через HDMI – качество изображения будет выше.

3. Подключите электропитание и включите телевизор и T2-приставку.

4. В меню телевизора выберите источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART или другое.

5. Произведите автоматический или ручной поиск цифровых телевизионных программ.

Если пользователь не может купить тюнер и антенну для "цифры"

В Нацкомиссии заявили, что обратились к правительству Украины с тем, чтобы чиновники разработали соответствующую программу для обеспечения доступа к цифровому телевидению для малообеспеченных и социально незащищенных граждан Украины. В каком виде будет предоставляться такая правительственная поддержка и кому – правительство должно было бы сообщить в ближайшее время.

Читайте также: Отключение аналогового ТВ в Украине: до какого времени оно доступно на приграничных территориях

 

Теги: Новости Украины Медиа Информационные технологии Техно
Источник: 24 канал
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