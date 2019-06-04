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      Как НАТО помогает Украине в борьбе с Россией: заявление Столтенберга после встречи с Зеленским

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      Йенс Столтенберг
      Йенс Столтенберг / Getty Images

      НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину, в частности в ее борьбе с Россией. К примеру, Альянс выделит более 40 миллионов евро для этой цели.

      После встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе глава Альянса Йенс Столтенберг заверил, что НАТО будет обеспечивать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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      Мы не будем признавать незаконную аннексию Крыма. Мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморско-Азовском регионе. Мы приветствуем решение Международного трибунала ООН по морским вопросам о том, что Россия должна отпустить украинских моряков и корабли, которые они начали задерживать на Азове еще с ноября,
      – подчеркнул он.

      В то же время Столтенберг подчеркнул, что Россия должна выполнять свои международные обязательства.

      "В ответ на незаконные действия Кремля НАТО увеличило присутствие в регионе Черного моря. Там теперь стало больше кораблей и больше самолетов. И мы усиливаем сотрудничество с нашими партнерами в регионе, в частности с Украиной и Грузией. Мы пристально мониторим ситуацию. В апреле 2018 года мы договорились с Киевом о дополнительных мерах, в частности об увеличении количества учений украинских морских сил и береговой охраны", – добавил генсек НАТО.

      По его словам, меры НАТО в Черном море в основном касаются усиления присутствия морского флота, новых учений и обмена информацией. В частности, в июле Альянс вместе с Украиной проведет еще больше учений.

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      Мы также продолжаем оказывать мощную практическую поддержку в разных отраслях. Более 40 миллионов евро будет выделено на поддержку Украине – это кибербезопасность и медицинская реабилитация. Союзники НАТО также предоставляют военную тренировку украинским вооруженным силам. И каждый день наши советники из НАТО поддерживают реформы безопасности и оборонной сферы,
      – добавил Столтенберг.

      Перед первым международным визитом Зеленского, у президента отметили, что ожидают от зарубежных партнеров дальнейшей поддержки Украины в ее борьбе с агрессией России. Кроме того, украинский лидер надеялся на финансовую, организационную и экспертную помощь от Запада по процессу реформ в Украине.

      "На встречах с руководством ЕС и НАТО президент планирует подчеркнуть, что новое руководство государства взяло курс на глубокие преобразования и коренные реформы, в частности на бескомпромиссную борьбу с коррупцией", – отмечала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

      как развиваются взаимоотношения украины и нато:
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Украина – Россия Йенс Столтенберг НАТО
      Источник: 24 канал
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