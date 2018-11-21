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      Как научить малыша держать равновесие: 7 советов

      13 Читати новину українською
      Как научить малыша держать равновесие
      Как научить малыша держать равновесие / dobrenok.com

      Первый год жизни ребенка – один из важнейших этапов его развития. В этот период малыш очень быстро растет и учится всему новому.

      И конечно, наступает момент, когда ребенок начинает пробовать вставать на ножки и ходить, передает "Наша мама".

      Чтобы малышу было проще, родителям стоит делать простые упражнения. Это поможет ребенку лучше держать равновесие.

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      1. Положите малыша на плечо или на внутренний сгиб локтя и покружите вместе с ним. Меняйте положение малыша – держите его на локтевом сгибе на спине, на животе, на боку.

      2. Вместе с кем-то возьмите ребенка за ручки, лодыжки и качайте его.

      via GIPHY

      3. Возьмите ребенка за ручки, потяните вверх и покружат его то в одну, то в другую сторону.

      4. Повторите это же упражнение, но держа ребенка за ноги.

      5. Также покружите с малышом, держа его сначала за правые руку и ногу, а затем – за левую руку и левую ногу;

      6. Возьмите ребенка под мышки, подбросьте в воздух и поймайте его.

      7. Посадите ребенка себе на колени, разведите ее ручки в стороны и держите их. Поочередно поднимайте свое правое и левое колено, так, чтобы ребенок наклонялся то вправо, то влево. Помогайте ему сохранять равновесие, держа за руки.

      Будьте осторожны и выполняйте упражнения так, чтобы не травмировать малыша. Чтобы делать все правильно – проконсультируйтесь с семейным врачом.

      via GIPHY

      Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Советы Здоровье Дети
      Источник: 24 Канал
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