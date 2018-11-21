Как научить малыша держать равновесие: 7 советов

Первый год жизни ребенка – один из важнейших этапов его развития. В этот период малыш очень быстро растет и учится всему новому.

И конечно, наступает момент, когда ребенок начинает пробовать вставать на ножки и ходить, передает "Наша мама".

Чтобы малышу было проще, родителям стоит делать простые упражнения. Это поможет ребенку лучше держать равновесие.

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1. Положите малыша на плечо или на внутренний сгиб локтя и покружите вместе с ним. Меняйте положение малыша – держите его на локтевом сгибе на спине, на животе, на боку.

2. Вместе с кем-то возьмите ребенка за ручки, лодыжки и качайте его.

3. Возьмите ребенка за ручки, потяните вверх и покружат его то в одну, то в другую сторону.

4. Повторите это же упражнение, но держа ребенка за ноги.

5. Также покружите с малышом, держа его сначала за правые руку и ногу, а затем – за левую руку и левую ногу;

6. Возьмите ребенка под мышки, подбросьте в воздух и поймайте его.

7. Посадите ребенка себе на колени, разведите ее ручки в стороны и держите их. Поочередно поднимайте свое правое и левое колено, так, чтобы ребенок наклонялся то вправо, то влево. Помогайте ему сохранять равновесие, держа за руки.

Будьте осторожны и выполняйте упражнения так, чтобы не травмировать малыша. Чтобы делать все правильно – проконсультируйтесь с семейным врачом.

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