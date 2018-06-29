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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как научиться контролировать стресс: объяснение врача

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Как научиться контролировать стресс
Как научиться контролировать стресс / healthline.com

Неконтролируемый стресс может вызвать оцепенение или лишить способности мыслить, он полезен для организма, поскольку делает человека быстрее и сильнее.

В этом убежден британский ученый Майкл Потер, пишет The Conversation.

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Чтобы снять стресс, необходимо правильно дышать. При таких действиях в организме человека снижается один из гормонов стресса норадреналина. После чего уменьшается уровень другого причастного к гормона стресса – кортизола.

Исследование американских ученых показало, что такие изменения связаны с группой нервов в мозге, которая называется комплекс пре-Ботзингера и регулирует дыхание.

Такие действия связывают с расслаблением вниманием, волнением и паникой, они могут успокоить человека. Очевидным следствием таких изменений в дыхании является изменение уровня стресса.

С психологической точки зрения, современные техники медитации помогают уменьшить уровень ожиданий человека, которые связаны с тревогами и планированием. С физиологической точки зрения, у человека снижается уровень гормонов стресса.

Удерживать стресс на контролируемом уровне можно при условии понимания его причин. А также с помощью дыхательных практик и регулярного отдыха.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Психология
Источник: 24 Канал
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