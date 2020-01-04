Как назначают субсидию должникам за коммунальные услуги

Субсидию не назначают в случае просроченной более месяца задолженности по оплате коммунальных услуг на сумму 1400 гривен.

В случае имеющегося долга за коммунальные услуги субсидию назначают с начала отопительного сезона при условии:

Узнайте, как назначают субсидию супругам, зарегистрированным по разным адресам

документального подтверждения уплаты долга,

или заключения договора о реструктуризации долга,

или обжалования долга в суде.

В Минсоцполитики сообщили, что одновременно положением Кабмина предусмотрено, что при наличии долга субсидию могут назначить на основании решения комиссии местных властей с учетом конкретных обстоятельств, которые сложились. В таких случаях решение о назначении субсидии принимает комиссия.

Добавим, что учет задолженности по оплате коммунальных услуг относится к полномочиям организаций, которые предоставляют коммунальные услуги.

Заметим, что с 1 мая 2019 года в Украине за несвоевременную оплату коммуналки начисляют пеню. За каждый день просрочки платежа пеня составляет 0,01%, или 3,65% в год, но общий размер пени не может превышать суммы долга. Пеню начисляют с первого рабочего дня, следующего за последним, когда должна была быть внесена оплата.



Схема начисления пени за неуплату коммунальных услуг / Инфографика 24 канала