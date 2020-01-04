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      Как назначают субсидию должникам за коммунальные услуги

      58 Читати новину українською
      Субсидия должникам за коммуналку / znaj.ua

      Субсидию не назначают в случае просроченной более месяца задолженности по оплате коммунальных услуг на сумму 1400 гривен.

      В случае имеющегося долга за коммунальные услуги субсидию назначают с начала отопительного сезона при условии:

      Узнайте, как назначают субсидию супругам, зарегистрированным по разным адресам

      • документального подтверждения уплаты долга,
      • или заключения договора о реструктуризации долга,
      • или обжалования долга в суде.

      В Минсоцполитики сообщили, что одновременно положением Кабмина предусмотрено, что при наличии долга субсидию могут назначить на основании решения комиссии местных властей с учетом конкретных обстоятельств, которые сложились. В таких случаях решение о назначении субсидии принимает комиссия.

      Добавим, что учет задолженности по оплате коммунальных услуг относится к полномочиям организаций, которые предоставляют коммунальные услуги.

      Заметим, что с 1 мая 2019 года в Украине за несвоевременную оплату коммуналки начисляют пеню. За каждый день просрочки платежа пеня составляет 0,01%, или 3,65% в год, но общий размер пени не может превышать суммы долга. Пеню начисляют с первого рабочего дня, следующего за последним, когда должна была быть внесена оплата.

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      Схема начисления пени за неуплату коммунальных услуг / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Министерство социальной политики Деньги Субсидии Коммунальные услуги
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